Com orientações por telefone, bombeiro salva bebê engasgado

432

O cabo Santiago atendeu ao chamado e conta como ajudou o pai do bebê na desobstrução (foto: CBMMG/Reprodução)

Uma família de São João del-Rei, na Região Central de Minas, passou por momentos de tensão quando o filho de apenas 24 dias começou a indicar que não estava respirando, após ser amamentado. O pai ligou para o Corpo de Bombeiros pedindo ajuda. O caso ocorreu nesse sábado (15/7), em São João del-Rei, na Região Central do estado.

O cabo Santiago atendeu ao chamado e, imediatamente, começou a dar orientações para a desobstrução da criança.





"O pai me informou que o menino estava ficando arroxeado e que parecia estar perdendo a consciência. Passei então a orientá-lo sobre as manobras de desobstrução, enquanto a cabo Carolina acionava a unidade de resgate, que estava na rua retornando de outro atendimento", relata.



Ainda segundo Santiago, mesmo com as primeiras manobras, o bebê ainda não conseguia respirar. "Nestes casos, o mais importante para nós é manter a calma e insistir nos procedimentos. Foi isso que eu fiz. Após aproximadamente oito minutos e meio de tentativas, foi possível ouvir o choro do bebê, o que é sinal de que a respiração tinha voltado", explica o militar.





Emocionante

Cerca de alguns minutos depois, a unidade de resgate chegou ao local.





"Quando nós chegamos, o menino já estava bem mais tranquilo, no colo da mãe e respirando normalmente. Ainda assim, devido ao tempo que permaneceu sem respirar, nós o levamos para a Santa Casa, onde ele passaria por avaliação médica", relatou o sargento Dinali, chefe da equipe de resgate.





"É emocionante saber que pude ajudar a salvar uma vida", afirma Santiago.





Militar do Corpo de Bombeiros há quase 14 anos, o cabo conta que não foi a primeira vez que fez este tipo de salvamento por telefone. "É bastante comum que nós recebamos ligações de pais ou parentes que presenciam este tipo de problema. Por isso, é muito importante que saibamos aliar a tranquilidade para passar as instruções à celeridade que a situação exige", relata o militar.





Pai de dois meninos, Santiago destaca o sentimento de poder ajudar a salvar a vida do filho de alguém. "Esta é a maior satisfação que nossa profissão nos dá: poder salvar vidas. É muito gratificante saber que pude ajudar esta família em um momento de tamanho desespero."