Um homem de 27 anos que trabalhava como motoboy entregou-se à polícia depois de matar a companheira, de 25, a facadas, na madrugada deste domingo (4/8). O crime ocorreu na Rua Laranjal, 124, Bairro Industrial, em Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte.





A confissão surpreendeu os policiais militares, pois a PM havia recebido um telefonema de uma mulher que dizia ser a mãe de um homem que havia acabado de matar a companheira e que queria se entregar. Ela queria confirmar o local onde deveria levar o filho.





Na chegada à Delegacia de Homicídios de Contagem, o criminoso, que estava com a mãe, foi recebido por um policial militar, a quem contou toda a história.





Segundo ele, o casal estava junto havia cinco anos. Ele disse ter chegado em casa, já de madrugada, mas a mulher não estava. Resolveu, então, ir até o Bar do Xonadão, onde ela trabalhava. O estabelecimento, porém, já estava fechado quando ele chegou lá.





O motoboy se lembrou, então, que a companheira inha o hábito de ir a uma hamburgueria, logo depois de trabalhar. Ao se aproximar do local, percebeu a companheira na presença de um homem e o beijando. Resolveu então se aproximar, para que ela soubesse que ele tinha visto a traição.





Em seguida, rumou para casa. Segundo ele, a companheira chegou 20 minutos depois. Houve uma discussão, e ele apanhou uma faca e desferiu golpes na mulher. Depois disso, fugiu, indo para a casa da mãe, em Igarapé, também na Grande BH, a quem contou o que aconteceu. O feminicida também pediu qle ela o levasse para a delegacia, pois queria se entregar.





Foi quando este militar acionou outra viatura para ir até a casa. Lá, os militares encontraram a casa vazia. Chamaram, então, a moradora do andar de cima, que é a proprietária da casa e que disse não ter ouvido qualquer discussão.





Como ela não tinha a chave da casa, os militares tiveram de arrombar a porta e encontraram a mulher, morta, no chão do banheiro, com 18 facadas. O corpo foi encaminhado para o IML e o homem, foi autuado em flagrante.