Dados oficiais coletados em junho pela empresa Comscore, companhia especializada em medição de audiência com sede nos Estados Unidos, destacam que o Estado de Minas, ao lado de seus sites de entretenimento e esportes – o Portal Uai e o No Ataque –, segue na liderança consolidada de conteúdos digitais em Minas Gerais.



Esse feito reafirma a capacidade dos veículos do Grupo Diários Associados de atrair e reter grande número de leitores, consolidando-se como referências no cenário jornalístico e de entretenimento do estado. Além disso, os dados posicionam os Diários Associados como o sexto conglomerado de mídia mais acessado no Brasil, evidenciando a abrangência e a relevância nacional de suas publicações.

Os resultados positivos do Estado de Minas e de seus sites especializados podem ser atribuídos a vários fatores. Primeiro, a qualidade e a diversidade do conteúdo oferecido. O Estado de Minas, como um dos jornais mais tradicionais e respeitados do Brasil, tem longa história de coberturas abrangentes sobre uma ampla gama de assuntos, desde política até cultura. O Portal Uai e o site No Ataque complementam essa oferta com conteúdos focados em entretenimento e esportes, respectivamente, atendendo a diferentes interesses e preferências do público.



A relação de confiança entre o Estado de Minas e seu público fica ainda mais evidente ao analisar que, ainda segundo a Comscore, 80% dos leitores que acessam o conteúdo do EM não leem qualquer outro portal de notícias em Minas Gerais.



Presença digital



Além disso, a presença digital do Grupo Diários Associados tem se mostrado extremamente eficaz. Em um mundo cada vez mais conectado, a capacidade de alcançar os leitores onde quer que eles estejam, seja por meio de computadores, tablets ou smartphones, é crucial. Os sites do grupo são otimizados para dispositivos móveis, garantindo uma experiência de usuário fluida e agradável, independentemente da plataforma.



Além disso, a presença extensiva dos produtos do grupo nas redes sociais é responsável por atrair os leitores que navegam por elas. Característica essencial para manter e aumentar a audiência em um mercado competitivo.



A liderança de audiência também reflete a habilidade do grupo de se adaptar às mudanças no comportamento do leitor. Com o avanço da tecnologia e o aumento do consumo de conteúdo on-line, os leitores esperam acesso rápido a informações atualizadas e relevantes. O Estado de Minas, o Portal Uai e No Ataque têm investido continuamente em qualidade editorial, tecnologia e inovação para atender a essas expectativas, incluindo a implementação de recursos multimídia, como vídeos e infográficos, que enriquecem a experiência do usuário e tornam a navegação mais atraente.



Relevância jornalística



Somado à conhecida credibilidade da equipe de jornalistas e profissionais da redação do EM, o olhar preciso para capturar informações faz com que conteúdos sejam produzidos com excelência nas mais diversas áreas, como cidades, política, economia, saúde, educação, gastronomia, turismo e tecnologia. O veículo conta também com um time renomado de colunistas, que trazem os bastidores dos fatos, fazendo o leitor refletir melhor diante de cada nova publicação.



Para além da tradição, que conquista gerações habituadas a consumir notícias por meio de grandes meios de comunicação, a pluralidade dos conteúdos e a divulgação via redes sociais e multimídia também conquistam o público mais jovem. O aumento do consumo de conteúdos noticiosos pela geração Z já é uma tendência mundial, e o EM colhe frutos desse interesse.



Impactos no mercado publicitário

A posição de liderança em audiência em Minas Gerais e a colocação como o sexto grupo mais acessado no Brasil criam oportunidades também para o mercado de publicidade. Uma audiência vasta e diversificada abre inúmeras possibilidades de segmentação, permitindo analisar o público-alvo com mais profundidade, qualificando o alcance de acordo com os fatores que influenciam o comportamento no ambiente digital: poder de consumo e motivação de compra.



Nesse contexto, a Navegg, tecnologia usada pelo Estado de Minas e seus sites associados para oferecer soluções de segmentação e personalização de anúncios on-line, desempenha papel crucial. Utilizando dados comportamentais, a plataforma ajuda os veículos a entender melhor seu público e a oferecer conteúdos e anúncios mais relevantes.



Com a utilização da Navegg, é possível não só extrair insights e adquirir conhecimento sobre o público-alvo, como também ter a garantia da entrega da marca de forma inteligente, proporcionando anúncios que realmente interessam aos leitores. Isso não só melhora a experiência do usuário, como aumenta a eficácia das campanhas publicitárias, oferecendo melhores resultados para os anunciantes.



Além disso, a capacidade de segmentação avançada permite a implementação de formatos inovadores de publicidade com campanhas personalizadas, que se integram de forma mais natural ao conteúdo editorial.



A liderança de audiência também permite ao Estado de Minas, ao Portal Uai e No Ataque a capacidade de atrair uma variedade de anunciantes, desde grandes marcas nacionais até empresas locais que buscam alcançar o público mineiro. A base de leitores ampla e engajada oferece uma plataforma valiosa para a promoção de eventos, lançamentos de produtos e outras iniciativas de marketing.



Com isso, a posição de liderança do Estado de Minas e de seus sites especializados em Minas Gerais, aliada à destacada colocação do Grupo Diários Associados no cenário nacional, não apenas reforça a relevância e a qualidade de seus conteúdos, mas também abre um leque de oportunidades no mercado publicitário. A capacidade de segmentação avançada, proporcionada por tecnologias como a da Navegg, e a adoção de formatos inovadores de publicidade, posicionam o grupo de forma vantajosa para continuar crescendo e inovando em um mercado em constante evolução.

Padrão internacional

Com quase 100 anos de história, o Estado de Minas mantém a tradição de produzir jornalismo de qualidade, conquistando a confiança e a lealdade dos mineiros. Credibilidade agora atestada pela Comscore, renomada empresa norte-americana que monitora a audiência das maiores propriedades de mídia digital no mundo. Pioneira na área, a companhia trabalha com o desafio de medir com precisão as escolhas do público em um universo de informações cada vez mais dispostas em múltiplas plataformas.