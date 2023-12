Além do conteúdo, a forma com que a informação jornalística é oferecida diariamente ao leitor é fundamental. Fruto dessa convicção, a valorização da criatividade e do design da notícia do Estado de Minas foi mais uma vez reconhecida na 25ª edição do The European Newspaper Award, uma das mais respeitadas premiações do setor editorial. Neste ano, o EM conquistou quatro prêmios, sendo o único jornal brasileiro nas categorias em que venceu. Concorreram mais de 3.500 publicações, em 20 categorias e sob avaliação de 14 juízes de diferentes nacionalidades. Ao todo, 136 jornais de 22 países participaram.

O suplemento “Pensar” emplacou dois prêmios na categoria “Capas de cadernos de jornais regionais”. Um deles, com o design da reportagem “Quem é que sabe o que se passa no seu corpo?”, publicada em 26 de agosto de 2022. A edição fala sobre o livro “Escrever Leonilson: expansão da poesia” de Mariana Baltazar, sobre a obra do pintor e desenhista cearense. A versão impressa traz ilustração em homenagem ao estilo do artista visual.

Capa Pelé o eterno Estado de Minas

Outra premiada foi a primeira página do mesmo suplemento, com o título “O medo que nos habita”, de 24 de junho de 2022, abordando a literatura de terror produzida na América Latina e trazendo entrevistas com duas autoras, a equatoriana Mónica Ojeda e a argentina Samanta Schweblin. A capa traz a arte de Alles Blau usada na capa do livro “Pássaros na Boca”, de Samanta Schweblin.

Já na categoria “Página de notícia – Eleições”, a premiada foi a capa do EM de 30 de outubro de 2022, com a manchete “As duas vias de uma avenida chamada Brasil”. No dia do segundo turno das eleições presidenciais, o cartunista Quinho retratou a polarização política no país, com grupos simbolizando esquerda e direita em lados opostos da página. A imagem ilustrava reportagem especial com relatos de moradores e frequentadores da Avenida Brasil, em BH, sobre escolhas políticas, visões sobre a realidade nacional e expectativas para o futuro.

A capa “Pelé Eterno: O Rei do Futebol nunca perderá a majestade”, de 30 de dezembro de 2022, garantiu o quarto prêmio ao EM, na categoria “Páginas de notícia – Mortos importantes”. Arte do cartunista Quinho retratou uma das cenas mais icônicas do Rei do Futebol, em comemoração na Copa de 1970, acima da assinatura usada em autógrafos.

Capa As duas vias de uma avenida chamada Brasil Estado de Minas

A capa já havia sido destaque em maio deste ano, quando foi premiada na Society for News Design, competição anual realizada nos Estados Unidos e considerada o Oscar do design de notícias do mundo. Com a premiação, o Estado de Minas soma 50 prêmios da SND, dois deles medalha de prata.

Para o editor de Arte e Imagem, Júlio Moreira, responsável pelo design das capas premiadas em parceria com o diretor de Redação, Carlos Marcelo, e com o cartunista Quinho, os prêmios obtidos na European Newspaper Award reafirmam o compromisso de surpreender o leitor com design ousado. “Vale lembrar que o EM é um dos jornais brasileiros mais premiados em design de notícias”, destaca. “O reconhecimento internacional mostra que o trabalho desenvolvido por nossa equipe é capaz de provocar impacto também fora de Minas e ultrapassar fronteiras”, afirma Carlos Marcelo.

Capa pensar Quem é que sabe o que se passa no seu corpo Estado de Minas



Histórico de premiações

O Estado de Minas é um velho conhecido do The European Newspaper Award, tendo ganhado prêmios em quatro anos. Em 2013, na primeira vez em que um país não europeu foi autorizado a concorrer, sendo o Brasil o convidado de honra, o EM conquistou 12 premiações em sete categorias. Entre os trabalhos, capas do jornal e de cadernos, além de ilustrações, infográficos, fotografias e páginas sobre temas que marcaram o ano, como as manifestações de julho, a renúncia do papa Bento XVI e a escolha do papa Francisco.

O EM conquistou ainda três prêmios no 18º European Newspaper Award, outros três na 21ª edição, em 2019, além de cinco em 2020, quando foi o único brasileiro premiado.

A cerimônia de premiação dos vencedores deste ano será realizada em Viena, Áustria, em 19 e 20 de junho de 2024.

Destaque nacional

Também neste ano, o Estado de Minas foi o vencedor do Prêmio CNT de Jornalismo, uma das principais premiações do segmento no país, promovida pela Confederação Nacional do Transporte. A série de reportagens “Raio-X das mortes no trânsito: onde mais acontecem, quais são as causas e como podem ser evitadas”, dos repórteres Luiz Ribeiro e Mateus Parreiras, com participação dos repórteres fotográficos Edésio Ferreira e Leandro Couri, conquistou o Grande Prêmio da 30ª edição. O trabalho recebeu a maior nota da comissão julgadora entre reportagens de todo o país inscritas nas categorias Jornalismo Impresso, Áudio, Vídeo, Fotojornalismo e Transporte e Meio Ambiente. Publicada entre março e agosto deste ano, a série mostrou uma abrangente radiografia dos riscos e da violência nas estradas brasileiras, apresentando causas e apontando caminhos para frear a mortalidade nas rodovias. Foi a primeira vez em três décadas do concurso que o Grande Prêmio CNT foi conquistado por um veículo de Minas Gerais.