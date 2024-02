O Estado de Minas foi um dos jornais brasileiros mais premiados em 2023, segundo o “Ranking dos Mais Premiados da Imprensa Brasileira", lançado em edição especial pela newsletter Jornalistas & Cia, publicado nesta semana pelo Portal dos Jornalistas. De acordo com o levantamento, o Estado de Minas alcançou a 13ª posição nacional entre os veículos mais premiados de 2023, sendo o 10º mais premiado do ano na região Sudeste. O jornal situa-se no 14º lugar em nível nacional e a oitava colocação entre os veículos mais premiados da história.

A pesquisa abrange profissionais e grupos de comunicação das diferentes mídias e plataformas de todo o país, incluindo jornais, portais, emissoras de TV, rádios e agências de notícias, além de correspondentes de veículos internacionais. O estudo destaca os veículos e agências de notícias mais premiados da história e do ano de 2023, em nível nacional nas cinco regiões do país.

O Estado de Minas celebrou em 2023 um ano de conquistas, com premiações regionais, nacionais e internacionais. O primeiro semestre do ano foi marcado pela conquista do prêmio CDL/BH, que contempla reportagens sobre o setor de comércio e serviços de Minas Gerais. A série especial “Mapa da violência e soluções de segurança em BH”, do repórter Mateus Parreiras, e a reportagem “Combustíveis: quem pode menos, paga mais”, dos jornalistas Luiz Ribeiro e Roger Dias, conquistaram, respectivamente, o 1º e o 3º lugar na categoria Impresso.

Na categoria Fotojornalismo, o vencedor foi o trabalho “Ouro Preto e Catas Altas reservam tesouros”. As imagens do repórter fotográfico Leandro Couri mostram a riqueza das igrejas e construções do interior de Minas Gerais. Em novembro, o jornal recebeu destaque através da conquista do Grande Prêmio CNT 2023, uma das principais premiações do segmento no país, promovida pela Confederação Nacional do Transporte. A série de reportagens “Raio-X das mortes no trânsito: onde mais acontecem, quais são as causas e como podem ser evitadas”, dos repórteres Luiz Ribeiro e Mateus Parreiras, com a participação dos repórteres fotográficos Edésio Ferreira e Leandro Couri, conquistou o Grande Prêmio da 30ª edição do concurso.

Foi a primeira vez na história de três décadas do concurso que o Grande Prêmio CNT foi conquistado por um veículo de Minas Gerais. “A premiação nos deixa especialmente felizes pelo reconhecimento de uma de nossas missões: a produção de grandes reportagens”, afirmou Carlos Marcelo, diretor de redação do Estado de Minas. O jornal também foi um dos vencedores do Prêmio Banco do Nordeste de Jornalismo em 2023. A série de reportagens “O custo dos combustíveis para quem produz e a criatividade para garantir o transporte e a melhoria de vida no sertão”, do repórter Luiz Ribeiro, foi um dos trabalhos premiados, conquistando a categoria estadual.



Internacional

A forma com que a informação jornalística é oferecida ao leitor do Estado de Minas também foi premiada em 2023. Em dezembro, o jornal foi mais uma vez reconhecido na 25ª edição do “The European Newspaper Award", uma das mais respeitadas premiações do setor editorial. O EM conquistou quatro prêmios, sendo o único jornal das Américas premiado. O suplemento “Pensar” emplacou dois prêmios na categoria “Capas de cadernos de jornais regionais”. Um deles, com o design da reportagem “Quem é que sabe o que se passa no seu corpo?”, publicado em 26 de agosto de 2022. Outra premiada foi a primeira página do suplemento, com o título “O medo que nos habita”, de 24 de junho de 2022.

Na categoria “Página de notícia – Eleições”, a premiada foi a capa do EM de 30 de outubro de 2022, com a manchete “As duas vias de uma avenida chamada Brasil”. A capa “Pelé Eterno: O Rei do Futebol nunca perderá a majestade”, de 30 de dezembro de 2022, garantiu o quarto prêmio ao EM, na categoria “Páginas de notícia – Mortos importantes”. A capa já havia sido destaque em maio deste ano, quando foi premiada na Society for News Design, competição anual realizada nos Estados Unidos e considerada o Oscar do design de notícias do mundo. Com a premiação, o Estado de Minas soma 50 prêmios da SND, dois deles medalha de prata. “O reconhecimento internacional mostra que o trabalho desenvolvido por nossa equipe é capaz de provocar impacto também fora de Minas e ultrapassar fronteiras”, afirmou Carlos Marcelo.

Repórteres de destaque

O jornalista do Estado de Minas Luiz Ribeiro está entre os 20 profissionais da imprensa brasileira mais premiados. O repórter é o 16º no ranking nacional e o 9º na região Sudeste. Luiz Ribeiro também foi um dos mais premiados no ano passado, ficando na 27ª posição em nível nacional e na 22ª na região Sudeste. Outro profissional do jornal destacado foi o repórter Mateus Parreiras, que também ficou entre os Jornalistas Mais Premiados de 2023, conquistando o 44º lugar em âmbito nacional e 34º lugar entre os mais laureados do ano na região Sudeste.