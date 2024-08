Basta conviver com adolescentes para perceber que o comportamento deles nas redes sociais é diferente do de outras gerações. Isso porque, mesmo já tendo nascido na era da internet, eles costumam não fazer postagens no Instagram, especialmente no feed. Um professor de História e Sociologia, chamado apenas de Victor Hugo nas redes sociais, resolveu questionar seus alunos para tentar entender os motivos por trás desses hábitos.

Para isso, ele conversou com 93 alunos de 13 a 17 anos, estudantes do sétimo, oitavo e nono anos do ensino fundamental e do segundo ano do ensino médio da escola pública onde trabalha, em São Paulo. O questionário tinha cinco perguntas: "Por que não postam fotos no feed do Instagram? Por que dificilmente colocam foto no perfil? Por que postam só nos stories? O que acham de quem posta conteúdo frequentemente? Se acham bonitos/seguros para compartilharem fotos nas redes sociais?"

O professor compartilhou o resultado da pesquisa em seu perfil no X, que ajuda a entender que há muitas questões importantes sobre o assunto. Em primeiro lugar, as crianças mais novas, do sétimo ano, dizem se sentir envergonhadas de fazer publicações no feed, pensando nos comentários que os colegas podem fazer. A turma também diz que não usa foto de perfil por achar “cringe”.

A opção pelos stories acontece por uma questão de segurança, já que as fotos desaparecem com 24 horas. Outro motivo é que é possível restringir quem assiste seu conteúdo, por meio da aba “amigos próximos”.

Já os alunos do oitavo ano dizem que preferem postar nos stories porque conseguem maior engajamento do que no feed, além de conseguirem controlar quem vê. Há também medo de suas fotos serem usadas em perfis falsos e sentem vergonha de deixar uma foto exposta o tempo todo. Já o motivo para a falta da foto de perfil é similar: eles querem estar na moda de ser “low profile”.



Em busca da perfeição



Os alunos do nono e do segundo anos deram respostas semelhantes. Os mais novos dizem que não postam no feed porque não conseguem uma foto boa o suficiente. Eles também dizem ficar tristes por não conseguirem um bom número de curtidas. Por isso, sempre apagam ou arquivam a publicação.

Já os adolescentes do segundo ano dizem se sentir pressionados, já que “o feed exige fotos melhores”. Eles também se sentem envergonhados por perder no número de curtidas, além de sentir vergonha de receber elogios.

Sobre a foto de perfil, o nono ano deu uma justificativa parecida, já que buscam uma foto perfeita. Metade dos alunos acha que o perfil precisa combinar com as capas do destaque e seis têm medo de perder seguidores ao mostrar o rosto. No segundo ano, todos têm foto de perfil e isso não é uma questão.

Os stories são os preferidos por serem temporários e garantir mais curtidas e visualizações.



Autoestima



Dos alunos do sétimo ano, só cinco dizem se sentir bonitos. Os outros apontaram defeitos no rosto, principalmente boca, sorriso e cabelo. No oitavo ano, foram oito que se sentiam confortáveis. No nono ano, foram nove. Já entre os mais velhos, todos dizem se sentir confiantes e bonitos.

A autoestima também foi citada como o motivo pelos quais as pessoas postam fotos no feed. No oitavo ano, isso é visto como “exagero na autoestima”. No nono, é coisa de “desocupado e brega”. O segundo ano acredita que quem publica as fotos é "desocupado e vazio de autoestima" e querem se promover no Instagram. Além disso, eles acreditam ser desnecessário querer ser visto o tempo todo. Só o sétimo ano vê as postagens como algo normal.

“As respostas reforçam questões atuais bem problemáticas sobre a autoestima e também sobre a própria padronização do corpo nas redes. Além disso, os mais novos sofrem mais com a autoestima e sentem mais medo em relação às redes. Todos se cobram”, escreveu o professor, que ressaltou que a escola é periférica e a maior parte dos alunos são negros.