Um homem é suspeito de tentar matar o chefe a tiros após ficar revoltado por ser demitido. Ele foi baleado depois pela vítima.





O suspeito teria tentado matar o chefe por não aceitar a demissão, segundo informações da Polícia Civil do Rio Grande do Sul. O crime foi registrado por câmeras de segurança, que mostram o momento em que o ex-funcionário de uma empresa de segurança privada efetua disparos contra o então empregador, no portão do estabelecimento, no bairro São Geraldo, em Porto Alegre, na segunda-feira (29).





Empresário foi alvo dos disparos no momento em que entregou alguns papéis ao suspeito, que estava em pé, do lado de fora do estabelecimento. A vítima corre e consegue se livrar dos disparos. Em seguida, ele também saca uma arma, dispara contra o ex-funcionário uma vez e acerta o homem de raspão, que cai na calçada.





Após acertar o suspeito, o empresário retorna armado e vai até o local em que seu ex-funcionário está caído. Em seguida, outras duas pessoas aparecem também armadas e rendem o suspeito, até a chegada da Brigada Militar.





Ex-funcionário foi socorrido e encaminhado ao hospital, onde recebeu atendimento. Ainda segundo a Polícia Civil, o homem passa bem e já recebeu alta. Ele foi preso em flagrante por porte legal de arma de fogo e deve responder por tentativa de homicídio.





O ex-chefe que efetuou os disparos não é alvo de investigação. Para a polícia, o empresário agiu em legítima defesa após ter sido alvo do ex-funcionário, que efetuou primeiro os tiros. Como os envolvidos não tiveram os nomes revelados, não foi possível localizá-los para pedir posicionamento.