Um casal de brasileiros foi vítima de um ataque xenofóbico na cidade de Mar del Plata, Argentina, no último dia 13 de julho. Diego Campos Batista, de 23 anos, e seu namorado, Paulo Augusto de Souza Silva, de 24 anos, foram abordados por um homem que tentava vender meias. Após recusarem a compra, o agressor começou a insultá-los e depois agrediu o casal.



O incidente ocorreu quando Diego e Paulo, que são estudantes de medicina, estavam saindo de uma barbearia. O agressor, ao perceber que os jovens eram brasileiros, começou a proferir insultos xenofóbicos, chamando-os de “brasileiros de merda” e dizendo que deveriam voltar para o Brasil. A situação logo se transformou em agressões físicas.

Buscando refúgio, o casal entrou em um supermercado próximo, mas o agressor os seguiu e continuou a agressão, utilizando um cabo de vassoura como arma. Paulo foi ferido na testa durante o ataque. A situação só foi controlada quando um funcionário do supermercado se intrometeu, fazendo com que o agressor fugisse.

De acordo com os brasileiros, a polícia e a ambulância demoraram cerca de meia hora para chegar ao local. Devido aos ferimentos, Diego e Paulo tiveram que arcar com custos médicos e medicamentos, o que os levou a criar uma vaquinha on-line para cobrir as despesas.



Este não é um caso isolado de xenofobia contra brasileiros na Argentina. Este mês, outro incidente foi relatado no Aeroporto Internacional Ministro Pistarini, em Buenos Aires, onde brasileiros foram insultados por um agente aeroportuário.