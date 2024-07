Os Jogos Olímpicos de Paris continuam nos holofotes, mas não se restringem aos esportes. Fotos do presidente francês, Emmanuel Macron, dando um forte abraço na ministra dos Esportes, Amelie Oudea-Castera, durante a cerimônia de abertura do evento, na última sexta-feira (26/7), roubaram a cena e chocaram não só os franceses, mas toda imprensa internacional.

Nas imagens, Macron agarra o braço da ministra, que dá um beijo no pescoço do presidente, com uma mão na nuca e outro no braço dele. Em outra imagem, Macron beija a ministra próximo à boca. A cena ainda contou com o primeiro-ministro da França, Gabriel Attal, que parece ao lado dos dois, olhando para o outro lado. Segundo os internautas, ele estaria desviando o olhar.





Muitos perfis destacaram que o momento parecia mais uma carícia entre namorados do que um simples abraço entre chefe e subordinado. "Gabriel Attal finge olhar para outro lugar! Ele não sabe onde ficar", comentou um usuário das redes sociais. "Eu beijo meu amado assim. Que vergonha", disse outro.





A foto se tornou um grande assunto nas redes sociais depois que a revista francesa Madame Figaro a publicou. A publicação caracterizou o momento como estranho.

A revista ainda teceu críticas à ministra e ex-tenista, afirmando que ela queria chamar atenção para si mesma. Ela ainda tem sido acusada de querer ser o centro das atenções da primeira Olimpíada na França em 100 anos.