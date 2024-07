Em 28 de julho de 2024, a atleta Rayssa Leal conquistou a medalha de bronze no skate street feminino dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Desde então, publicações visualizadas mais de 920 mil vezes nas redes sociais citam um suposto trecho de uma entrevista concedida à CazéTV, na qual a skatista teria dedicado a sua medalha ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Mas isso é falso: a medalhista não fez qualquer declaração política durante a conversa com apresentadores do canal. A alegação surgiu após postagens satíricas no X serem descontextualizadas.

"Rayssa Leal em entrevista para a CazéTV: ‘essa medalha eu dedico ao nosso Capitão Jair Bolsonaro, eu desejo muito que em 2028 eu ganhe o ouro e que ele volte a ser presidente’", diz uma das publicações compartilhadas no Facebook, no Instagram, no X e no TikTok.

A alegação também foi enviada ao WhatsApp do AFP Checamos, para onde os usuários podem encaminhar conteúdos vistos em redes sociais, se duvidarem da sua veracidade.

Em 28 de julho de 2024, durante os Jogos Olímpicos de Paris, a maranhense Rayssa Leal conquistou a medalha de bronze na modalidade skate street feminino. Com o feito, a atleta de 16 anos tornou-se a mais jovem a conquistar medalhas em diferentes Olimpíadas — após ganhar a prata em Tóquio, em 2021.

Após o resultado, publicações satíricas nas redes sociais atribuíram à skatista falsas dedicatórias, como, por exemplo, a "todos os trabalhadores que sofrem diariamente com jornadas abusivas enquanto os donos dos meios de produção só enriquecem".

Com isso, uma publicação humorística que afirmava que Rayssa teria dedicado a medalha ao "capitão Jair Bolsonaro" e pedido por seu retorno à Presidência "em 2028"passou a ser compartilhada fora de contexto, com inúmeros usuários acreditando na suposta fala da atleta (1,2).

Mas a alegação é falsa, e a medalhista olímpica não fez qualquer declaração política durante a sua entrevista na CazéTV.

O que disse na entrevista

Uma busca pelas palavras-chave "CazéTV" e "Rayssa Leal" levou à transmissão das "finais do skate street feminino", publicada em 28 de julho no canal de conteúdo esportivo no YouTube.

Ao fim da competição, a repórter Dayana Natale e o humorista Diogo Defantese encontraram com Rayssa para uma curta entrevista informal. Na conversa, vista a partir de 2:31:50, a atleta fala sobre nervosismo e pressão durante a competição, o apoio da torcida e da equipe brasileira e a diferença que sentia entre os Jogos de Paris e os celebrados em Tóquio em 2021.

Por fim, a pedido de Defante, Rayssa apenas mostra a sua medalha de bronze para a câmera, sem fazer qualquer dedicatória ou comentário político.

Em entrevista coletiva concedida em 29 de julho, a skatista também respondeu perguntas sobre a pressão sentida nos Jogos e suas perspectivas para o futuro. Novamente, ela não declarou apoio a qualquer figura política.

O AFP Checamos entrou em contato com a agência de Rayssa Leal para comentários, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria.

O conteúdo também foi verificado por Estadão Verifica e Agência Lupa.

