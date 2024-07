O CNews, um dos canais de TV com maior audiência na França, elegeu o uniforme usado pela delegação brasileira na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris, na última sexta-feira (26/7), como um dos mais bonitos. O look, assinado pela Riachuelo, foi alvo de diversas críticas de internautas brasileiros, que não consideraram o traje à altura.





Os representantes brasileiros vestiram saia midi branca ou calça da mesma cor, camisetas listradas em verde e amarelo e jaquetas jeans com onças, araras e tucanos bordados nas costas. Nos pés, chinelos Havaianas. Segundo a Riachuelo, patrocinadora do COB (Comitê Olímpico Brasileiro) e marca de moda oficial do time Brasil, a ideia foi explorar a fauna e a flora do país. As jaquetas foram bordadas pelas bordadeiras de Timbaúba dos Batistas, cidade no semiárido do Rio Grande do Norte.











A peça bordada foi o grande destaque, na visão da emissora francesa. “O Brasil é um dos principais produtores mundiais de roupas jeans”, diz a reportagem. Para o canal, a peça faz jus ao Brasil. “Assim, ao homenagear sua indústria, oferece um aceno para sua fauna e flora. Ele adiciona uma aparência mais sustentável usando tecidos reciclados”, adicionou.





A CNews, especializada em política, também elogiou os chinelos usados pelos atletas. “Para os pés, a Havaianas, marca mundialmente conhecida pelos seus chinelos coloridos”, destacou.











Além do Brasil, o canal de TV ainda elogiou os looks dos atletas da França, Espanha, Grã-Bretanha, Irlanda, República Tcheca, Aruba, Canadá, Estados Unidos, Haiti, Índia, Mongólia, Filipinas, Sri Lanka, Taiwan, África do Sul, Camarões, Egito, Marrocos e Austrália.