Os Jogos Olímpicos de Paris-2024 prometem revolucionar o cenário esportivo, combinando competições emocionantes com tecnologias inovadoras que prometem transformar a experiência de atletas e espectadores.



Como não podia deixar de ser, a Inteligência Artificial está no centro das atenções em Paris. Ela é utilizada em um leque de ações que vão desde a otimização da segurança, com sistemas de vigilância algorítmica, até a análise de dados para aprimorar o desempenho dos atletas.



Além da IA, outras tecnologias estão se destacando nos jogos. É o caso das Realidades Aumentada (AR) e Virtual (VR), que estão revolucionando a forma como os fãs vivenciam as competições, permitindo, por exemplo, que eles assistam a uma partida de tênis com estatísticas em tempo real sobrepostas aos jogadores, e que experimentem a sensação de estar em campo por meio da VR. A tecnologia também está sendo utilizada para tornar as Olimpíadas mais acessíveis, com audiodescrição e legendas em tempo real.



Uma tecnologia menos perceptível para quem está assistindo é o vestuário dos atletas, composto por roupas, tênis e outros equipamentos equipados com sensores que monitoram seus sinais vitais e desempenho, fornecendo dados valiosos para otimizar seus treinos e prevenir lesões.



Nos sistemas de vigilância, além do reconhecimento facial, também tem sido utilizada a análise de comportamento para monitorar e indicar possíveis riscos e atividades ilícitas.



O 5G e a Internet das Coisas (IoT) também estão presentes e têm desempenhado um papel importante, possibilitando conectividade mesmo em momentos de grandes aglomerações de pessoas e auxiliando na transmissão de dados que, inclusive, têm sido utilizados para fazer valer as regras e a justiça dos jogos. Além disso, aplicativos com informações em diversas línguas garantem que todos possam desfrutar da experiência olímpica.



No transporte público, sistemas GPS e sensores de avaliação informam as pessoas nos pontos de parada em quanto tempo o veículo chegará e se ele tem ou não assentos disponíveis. Isso sem falar na utilização de veículos elétricos, que utilizam tecnologias que melhoraram o funcionamento e eficiência com menor impacto ambiental.



Nos sistemas de aquecimento e resfriamento, os ares-condicionados foram substituídos por sistemas de aproveitamento da energia geotérmica. Já a matriz energética do país recebeu novos sistemas de geração de energia elétrica baseados em células fotovoltaicas de maior eficiência energética.



Novas tecnologias também foram utilizadas para despoluição do rio Sena; para construção de sistemas de reaproveitamento de água e para construções ecologicamente corretas, muitas das quais foram construídas para existirem apenas temporariamente e depois poderem ter seus materiais aproveitados, minimizando, assim, os impactos ambientais.



Com essas inovações, as Olimpíadas de 2024 se destacam como um exemplo pioneiro de como a tecnologia pode elevar o esporte a novos patamares. Paris demonstra que o futuro das competições esportivas está intimamente ligado à inovação, criando experiências inesquecíveis e inspirando novas possibilidades para as próximas gerações.