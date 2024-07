O Ministério do Esporte publicou uma imagem com conotação racista, nesta sexta-feira (26/7), em referência ao barco da delegação do Brasil na abertura das Olimpíadas de Paris.

No X (antigo Twitter), a conta oficial do ministério publicou a imagem de um chipanzé dirigindo um barco, junto da mensagem: "Todo mudo aguardando o nosso barco" e um emoji da bandeira do Brasil.

O conteúdo foi retirado do ar em seguida, mas não ficou imune aos prints. Confira:

Minstério do Esporte faz post racista sobre barco do Brasil na Abertura das Olimpíadas (foto: X/Reprodução)

Com a repercussão negativa, o ministério publicou uma nota, na qual admite que foi racista. "Entendemos que a imagem carrega conotações racistas históricas e perpetua estereótipos prejudiciais", aponta.

"O Ministério do Esporte reconhece que essa publicação foi um erro grave e incompatível com os valores que defendemos. Lamentamos profundamente por qualquer ofensa causada e estamos empenhados em garantir que algo semelhante não ocorra novamente", completa.

Leia a nota completa:

"O Ministério do Esporte reconhece e lamenta profundamente o erro cometido ao publicar uma imagem inadequada em nossas redes sociais na data de hoje, antes da cerimônia de abertura das Olimpíadas. A publicação foi imediatamente retirada do ar, devido à sua conotação insensível e ofensiva.

Entendemos que a imagem carrega conotações racistas históricas e perpetua estereótipos prejudiciais. O Ministério do Esporte reconhece que essa publicação foi um erro grave e incompatível com os valores que defendemos. Lamentamos profundamente por qualquer ofensa causada e estamos empenhados em garantir que algo semelhante não ocorra novamente.

Reafirmamos nosso compromisso inabalável no combate ao racismo e a qualquer forma de preconceito. O Ministério está implementando medidas rigorosas para garantir que nossa comunicação institucional seja sempre guiada por princípios de respeito, inclusão e diversidade. Estamos revisando nossos processos internos e oferecendo treinamento contínuo a nossa equipe para garantir que todas as nossas comunicações futuras reflitam nosso compromisso com a justiça social e a igualdade."

