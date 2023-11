677

Ilustração da palavra "ka'i mbo'eha", que significa bicho-preguiça, foi feita por Misael Concianza, indígena Kaiowá Editora Javali/Divulgação

Quando os portugueses chegaram ao Brasil, em 1500, havia cerca de 750 línguas indígenas no território recém-descoberto. Com a colonização, e o consequente extermínio de milhares de nativos, esse número reduziu para 150, que se mantém até hoje.









Ao longo dos últimos 40 anos Chamorro trabalhou na construção de um dicionário kaiowá-português – o primeiro do gênero –, que foi disponibilizado virtualmente no ano passado e ganha edição impressa pela editora Javali neste ano, com lançamento nesta quarta-feira (25/10), no Conservatório da UFMG.





As quatro décadas de trabalho renderam um calhamaço de 582 páginas, com 6 mil verbetes organizados em ordem alfabética. Para chegar a esse resultado, contudo, a professora contou a ajuda de 10 linguistas especializados no tupi-guarani (outra língua irmã do kaiowá) e cerca de 30 indígenas da etnia Kaiowá.





É de um indígena Kaiowá, aliás, a autoria de ilustrações que fazem parte do dicionário. Misael Concianza Jorge desenhou cerca de 30 imagens que ilustram alguns dos verbetes.





Chamorro, no entanto, encontrou um problema de difícil solução: o kaiowá é um idioma falado, que não tem escrita convencionada. “O que se escreve hoje é com base no alfabeto latino”, ressalta a professora. Com o dicionário, Chamorro tenciona manter vivo o idioma. “É muito importante que a gente ensine as línguas e estude os registros históricos das línguas indígenas que não se falam mais. E que também possamos ajudar a revitalizar as línguas que estão em sério perigo de extinção”, conclui.





Saiba mais

Para os Kaiowá, “antigamente o macaco vivia cansado e, como o bicho-preguiça, era preguiçoso, não queria se levantar; depois o bicho-preguiça lhe ensinou a ser mais leve e, por fim, esse macaco acabou sendo mais inteligente que ele”, roubando, saltando, mantendo a saúde boa









DICIONÁRIO KAIOWÁ-PORTUGUÊS

• Organização: Graciela Chamorro

• Editora Javali

• 582 páginas

• Preço sugerido: R$ 150

• Lançamento nesta quarta-feira (25/10), às 18h30, no Conservatório UFMG (Av. Afonso Pena, 1534, Centro). Entrada franca.