A 4ª Fliti começa hoje, com atividades gratuitas em quatro diferentes espaços da cidade histórica e um ônibus biblioteca itinerante Leandro Couri/EM/D.A.Press

Nelson Motta, Eduardo Bueno, Nelson Motta, Eduardo Bueno, Ruy Castro e Heloísa Seixas, Léo Cunha, Hélio de la Peña, João Marcello Bôscoli, Ana Elisa Ribeiro, Antonio Prata, Bob Wolfenson, Mary del Priori e Tulipa Ruiz são apenas alguns dos muitos nomes confirmados na extensa programação da 4ª edição da Feira Literária de Tiradentes (Fliti), que tem início nesta quarta-feira (25/10) e segue até o próximo domingo (29/10), na cidade histórica mineira.









A programação ocupa quatro espaços: Praça da Rodoviária, Centro Cultural Yves Alves, Largo das Forras e Largo das Mercês – ponto de referência do ônibus biblioteca itinerante, que durante os cinco dias vai circular por Tiradentes, passando por escolas públicas, para o empréstimo gratuito de mais de 2 mil livros.





Realizadora da Fliti, Cristina Figueiredo destaca o caráter democrático do evento, com toda a programação gratuita. Ela chama a atenção, também, para o edital de novos escritores, com curadoria do gaúcho Volnei Canônica. “É uma ação voltada para aquelas pessoas que têm um ou mais livros, mas não têm editora. Este ano, recebemos mais de 100 inscrições e selecionamos 24 nomes, que vão compartilhar o espaço expositivo literário com os autores de renome”, diz.





A organização da Feira pede às editoras que levem livros com preços populares. “Tiradentes é uma cidade glamourosa, mas temos uma comunidade carente grande aqui. Estamos com um carro de som passando por regiões periféricas, convidando a população a participar. Temos eventos maravilhosos aqui ao longo do ano, mas, normalmente, muito caros, porque os produtos e serviços têm um custo elevado”, diz.





Destaques da programação

Ela aponta o que considera atrações de destaque da programação: “Tem o Hélio de la Peña, do 'Casseta e Planeta', que vem lançar o livro 'Aventuras de um pijamão', com o Adão Iturrusgarai; tem o Nelson Motta, que participa de um debate no sábado, véspera do aniversário dele; tem o Ruy Castro e a Heloísa Seixas; tem a Heloísa Buarque de Hollanda e tem a Thalita Rebouças, que participa pela primeira vez”.





Sobre Fernando Sabino, Cristina informa que estão previstas palestras sobre seus livros, além de uma exposição que perpassa sua trajetória e sessões de cinema – ambas as atividades abrigadas no Centro Cultural Yves Alves e com foco em sua produção para o público infantojuvenil. “Boa parte da obra de Sabino é voltada para crianças e adolescentes, o que pouca gente sabe. Vamos passar filmes como 'O menino no espelho' e 'Galinha ao molho pardo', inspirados em livros dele”, ressalta.





Ela observa, a propósito, que a Fliti tem no público infantojuvenil um de seus principais focos. Isso se expressa, por exemplo, na presença maciça de ilustradores, que integram a Roda Ilustrada, idealizada pelo artista gráfico Roger Mello e que ocorre na Praça da Rodoviária, com a presença de nomes como Rui de Oliveira, Daniel Kondo, responsável pela curadoria, e o próprio Mello.





Já tendo ilustrado e publicado mais de 140 livros, mais de 300 capas, quatro desenhos animados e dezenas de cartazes para peças de teatro e cinema, Rui de Oliveira estará em Tiradentes, participando da Feira pela segunda vez, desta feita para o lançamento de duas obras – “Chapeuzinho Vermelho e outros contos por imagem”, pelo qual ganhou o prêmio Jabuti, em edição revista e ampliada, e “A caminho de Belém”, com texto de Léo Cunha.





“O 'Chapeuzinho' é uma edição nova que está saindo pela Companhia das Letras com um conto a mais, 'A bela adormecida', na versão dos Grimm, que também ilustrei. Os outros contos são 'Chapeuzinho Vermelho', 'João e Maria' e 'Barba Azul', que, para ilustrar, me baseei nos textos originais, que são quase de terror. 'A caminho de Belém' também é muito interessante, porque são duas histórias numa só, misturando uma fábula com a ida de Maria e José, pais de Jesus, para Belém”, aponta.





Ele também vai ministrar uma palestra sobre a ilustração nos contos de fadas. Trata-se, conforme diz, mais de um depoimento baseado em sua própria experiência. “Claro que a questão histórica está inserida, porque tem que ter embasamento, mas vou falar da minha trajetória, muito inspirada pelos ilustradores clássicos, da chamada era de ouro da ilustração, que vai até a década de 1940. No próximo ano, completam-se cinco décadas do lançamento do primeiro livro que ilustrei”, diz





Estátua de personagens

A exposição em homenagem a Fernando Sabino no Centro Cultural Yves Alves dedica especial atenção à sua produção para o público infantojuvenil, com reproduções dos personagens que aparecem em seus contos e uma cronologia de sua vida e obra. Um dos destaques é uma estátua com 3 metros de altura da galinha Fernanda, personagem do conto "Galinha ao molho pardo". Outra, menor, do "Menino no espelho", também integra a mostra.





4ª FEIRA LITERÁRIA DE TIRADENTES