Manuel Bandeira conversa com Candido Portinari e Carlos Drummond de Andrade; correspondência entre o pintor e o mineiro será lida no Flitabira AFRH do Projeto Portinari/Divulgação

Este mês de outubro registra outro grande evento literário em Minas, além da Feira de Tiradentes, que começa nesta quarta (25/10), na cidade histórica. De 31 de outubro a 5 de novembro, Itabira recebe a terceira edição do seu Festival Literário Internacional, o Flitabira.









“A ideia é criar um circuito cultural, transformando a cidade em personagem do festival”, conta o idealizador e organizador do festival, Afonso Borges. Ele assina também a curadoria, junto com Sergio Abranches.





Aproximadamente 100 autores participam desta edição. Entre eles, Conceição Evaristo, Fabrício Carpinejar, Eliane Alves Cruz, Jefferson Tenório e Aílton Krenak, eleito recentemente imortal da Academia Brasileira de Letras.





“O que a gente faz com esse tipo de evento é tentar modificar a realidade da cidade do ponto de vista literário e educacional”, ressalta Borges. “Em Araxá, 11 anos depois de termos feito o primeiro festival literário na cidade, existe uma nova geração leitora. A menina que tinha 10 anos na época, hoje tem 21 e lê muito mais do que os meninos de outras cidades, que não tiveram um festival literário. E isso quem diz são os próprios professores”, diz ele, que também está à frente do Festival Literário de Araxá, realizado em julho.





São vozes sintetizadas de Drummond e Portinari, lendo cartas um para o outro. Nunca a voz de Portinari foi reproduzida desta forma. Só conseguimos sintetizá-la porque o João Candido Portinari tinha a gravação de uma entrevista que o pai deu para uma rádio francesa Afonso Borges, curador do Flitabira







No Flitabira, os destaques são as mesas "Sentimento do mundo", com Conceição Evaristo e a ministra do STF, Cármen Lúcia; "Ausência", com Fabrício Carpinejar e Jamil Chade; e "Memória", com Paloma Jorge Amado, João Candido Portinari e Pedro Drummond, respectivamente, filha de Jorge Amado, filho de Cândido Portinari e neto de Drummond.





O festival conta ainda com a exposição “Portinari Negro”, instalada na Praça do Areião, com 42 reproduções de telas do pintor paulista; e leitura de correspondências entre Carlos Drummond de Andrade e Candido Portinari realizada pelos próprios autores das missivas.





“São vozes sintetizadas de Drummond e Portinari, lendo cartas um para o outro”, explica Borges. “O mais interessante é que nunca a voz de Portinari foi reproduzida desta forma. Sequer havia registros da voz dele. Nós só conseguimos sintetizá-la porque o João Candido Portinari tinha a gravação de uma entrevista que o pai deu para uma rádio francesa. Mesmo assim, foi difícil, porque essa gravação tem apenas 58 segundos”, acrescenta.





Ainda na edição deste ano do Flitabira, Conceição Evaristo vai receber o Troféu Juca Pato de Intelectual do Ano, concedido pela União Brasileira de Escritores. A entrega será na quarta-feira (4/11).





“Ela venceu o prêmio em setembro deste ano. E como ela é mineira, conversamos com a União Brasileira de Escritores para que o troféu fosse entregue aqui em Minas, durante o Flitabira”, lembra Borges. “Sempre a entrega é em São Paulo. Com ela, não fazia sentido ser lá. Precisamos mudar isso”, conclui.





FESTIVAL LITERÁRIO INTERNACIONAL DE ITABIRA