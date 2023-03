Ruy Castro toma posse como novo membro da Academia Brasileira de Letras

Mineiro de Caratinga, Ruy Castro ocupa a cadeira 13 da ABL (foto: YouTube/Reprodução)

Com um discurso que se iniciou equiparando a palavra ao fogo e à roda como as maiores descobertas da humanidade —"com a diferença de que a palavra continua a ser permanentemente descoberta"—, o escritor e jornalista Ruy Castro, de 75 anos, tomou posse como mais novo membro da Academia Brasileira de Letras (ABL).





A cerimônia foi realizada na noite desta sexta-feira (3/3), na sede da ABL, no centro do Rio de Janeiro, com a presença de Fernanda Montenegro, Antonio Cicero, Zuenir Ventura, do Secretário Municipal de Cultura do Rio de Janeiro Marcelo Calero, do diretor de redação da Folha Sérgio Dávila, e do editor Luiz Schwarcz, da Companhia das Letras, entre acadêmicos e convidados. O evento foi transmitido no site e no YouTube da instituição.



Ruy ocupa a cadeira 13, que pertenceu ao diplomata, filósofo, antropólogo, tradutor e ensaísta Sérgio Paulo Rouanet, ex-ministro da Cultura, morto no dia 3 de julho de 2022, aos 88 anos.



Antes dele, a cadeira teve como ocupantes Francisco de Assis Barbosa, Augusto Meyer, Hélio Lobo, Sousa Bandeira, Martins Júnior, Francisco de Castro e o fundador Visconde de Taunay. O patrono da cadeira é o advogado e jornalista Francisco Otaviano (1825-1889).





Em sua fala, Ruy lembrou seus antecessores —e uma suposta maldição da cadeira 13, depois de seguidos acadêmicos terem ou ocupado o posto por pouco tempo ou nem terem conseguido sequer tomar posse.



Contou o impacto de ter entrado numa redação pela primeira vez e destacou três jornais nos quais trabalhou, em períodos específicos: o Correio da Man%u0125ã, o Jornal do Brasil, e a Folha —veículo que, segundo o jornalista, praticamente sozinho, fez o Brasil sair às ruas pelas Diretas Já.