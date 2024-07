A abertura dos jogos Olímpicos de Paris é só amanhã (26/7), mas já tem jogo rolando. Se você precisa de uma ajudinha para entrar no clima do maior evento esportivo do mundo, que tal relembrar os jogos de 2016, que foram sediados no Rio de Janeiro?





Foram diversos momentos divertidos que mostraram que o Brasil tem a torcida mais animada do mundo. O Estado de Minas separou 10 deles para você aproveitar. Confira:

1. Gisele na passarela

???? TOP COMEBACKS



13. Gisele Bündchen - Olimpíadas 2016. pic.twitter.com/2r1slxOGxs — UpdateCharts (@updatecharts) March 31, 2024









Um dos pontos altos da cerimônia de abertura foi o desfile de Gisele Bündchen ao som de “Garota de Ipanema”, no Maracanã. A supermodelo usou um vestido dourado longo e brilhante assinado pelo estilista Alexandre Herchcovitch. A música de Tom Jobim e Vinicius de Moraes foi tocada no piano e interpretada por Daniel Jobim, neto do maestro.





Na plateia, o hino da Bossa Nova foi entoado pelos espectadores, dando ainda mais brilho para o momento. O desfile, que durou pouco mais de 1 minuto e meio, trazia o foco de luz em Gisele enquanto ela percorria os 128 metros do estádio, o equivalente ao gramado do campo de futebol, com seu catwalk e sorriso encantador.

2. Besuntado do Tonga





Vai começar as Olimpíadas e certamente o maior mistério é: teremos a presença do BESUNTADO DE TONGA? pic.twitter.com/hqtj3iXFSk — raphael evangelista (@raphaevanges) July 16, 2021









Falando em cerimônia de abertura, quem roubou a cena foi Pita Taufatofua, o Besuntado do Tonga. Durante o desfile das delegações, o homem chamou atenção ao entrar no Maracanã carregando a bandeira de seu país, sem camisa e com quatro litros de óleo espalhados pelo corpo. A imagem foi o suficiente para que ele se tornasse um queridinho da web brasileira.





Pita Taufatofua roubou a cena novamente nos jogos de 2021, desfilando novamente sem camisa. Em Paris, ele não vai competir. Mas vai aos jogos como coach, cuidando do bem-estar e saúde mental dos atletas.

3. Torcida para o juiz

Também em um jogo de boxe, a torcida dos brasileiros era pro Juiz kkkkkkk gente, não dá!! pic.twitter.com/7HsgEdkXTQ — Ka rina (@kadonaria) July 23, 2021









Durante a luta de boxe entre Kamran Shakhsuvarly, do Azerbaijão, e Zhanibek Alimkhanuly, do Cazaquistão, o brasileiro sabia exatamente para quem torcer: o árbitro Jones Kennedy, o único brasileiro no ringue.





Toda vez que o árbitro interferia na luta, o Riocentro ecoava: “Juiz, juiz, juiz, juiz!”. O momento, é claro, viralizou e mostrou que o brasileiro sabe torcer como ninguém. Ah, e para quem quer saber, foi o representante do Azerbaijão quem venceu a disputa.

4. Fora, Zika

Dia em que a torcida brasileira infernizou a goleira norte-americano Hope Solo, gritando "ZIKA" em praticamente todos os tiros de meta que ela cobrava ???????????? pic.twitter.com/uLnpuRbWaX — Seu Esporte (@SeuEsporteBR) February 3, 2023









A goleira dos Estados Unidos, Hope Solo, chegou para os jogos do Rio debochada. O Brasil enfrentava, em 2016, uma epidemia de zika vírus e ela fez uma publicação com protetores e repelentes dizendo estar preparada para encarar a doença.





A repercussão da publicação não caiu bem entre o público brasileiro, que naturalmente inundou as redes sociais com as mais variadas brincadeiras. Além disso, quando a goleira pegava na bola durante os jogos dos quais participou, a torcida brasileira provocava a jogadora gritando "Ziiiiika!!!". No fim, os Estados Unidos foram eliminados pela Suécia e Hope Solo foi para casa sem medalha e sem zika.

5. Treta no salto com vara

Eu vejo o Renaud Lavillenie se fodendo e só consigo me lembrar daquele momento maravilhoso dos jogos olímpicos do Rio, em 2016, com o playboy sendo macetado pelo Thiago Braz. pic.twitter.com/vdfPk21ZPg — Marco Pena? (@MARCOPENA13) July 23, 2022









A torcida enfurece o francês Renaud Lavillenie, na competição das medalhas do salto com vara. Ele perdeu o outro para o brasileiro Thiago Braz Da Silva após, segundo ele, ter sido prejudicado pelo público. Isso porque os brasileiros estavam vaiando suas apresentações.





O francês chegou a comparar a torcida com nazistas e seu técnico chamou o Brasil de “país bizarro” e regido por forças místicas. No fim, ele pediu desculpas. “O público tão entusiasmado me prejudicava, me obriguei a me concentrar na minha técnica, a me esquecer do público”, disse em entrevista.

6. Pedido de casamento

The moment when He Zi won an olympic medal and, an engagement ring from her boyfriend and team-mate Qin Kai.



[???? Olympics]pic.twitter.com/4fU0YcBdCo — Massimo (@Rainmaker1973) July 2, 2024

A chinesa He Zi levou a medalha de prata nos 3 metros dos saltos ornamentais. Além do sucesso no esporte, ela teve uma surpresa pessoal. Quando se preparava para descer do pódio, a atleta foi abordada pelo namorado, Qin Kai, que se ajoelhou, abriu uma pequena caixa de jóia e a pediu em casamento. A resposta foi "sim".

7. Mascote Vinicius

Nenhum mascote irá superar #ele Vinícius reizinho da Rio 2016. pic.twitter.com/vJcc3PPQkZ — laurinha. (@laawxoxo) July 19, 2024









Quem roubou a cena foi o mascote Vinicius, que fez diversas aparições icônicas. Ele abraçou o corredor Usain Bolt, animou o público e mostrou todo seu gingado. Fosse funk carioca, pop, sertanejo, frevo ou qualquer outro ritmo, Vinícius estava pronto para arrasar.

8. Falso assalto





Em meio aos jogos, o nadador Ryan Lochte denunciou que tinha sido assaltado por homens armados quando saía de uma festa junto com outros três atletas americanos. Eles relataram que pegaram um táxi que foi abordado por homens armados que se identificaram comos policiais, que exigiram dinheiro dos atletas e outros pertences pessoais.





No entanto, os investigadores descobriram que não houve roubo. O grupo teria depredado um banheiro e foi impedido de deixar o local pelos seguranças, que queriam que os atletas pagassem pelo prejuízo. Os nadadores admitiram que estavam bêbados. Ele pediu desculpas pelo ocorrido. “Quero pedir desculpas pelo meu comportamento na semana passada – por não ter sido mais cuidadoso e sincero na forma como eu descrevi os eventos daquela manhã e por meu papel em tirar o foco de vários atletas [que estão] realizando seus sonhos em participar da Olimpíada", escreveu o nadador em mensagem divulgada em seu perfil no Twitter na época.





"Eu esperei para dividir esses pensamentos até que houvesse uma confirmação de que a situação legal tinha sido resolvida e que estivesse claro que meus colegas de equipe chegariam em casa de forma segura."

9. Brumar

As olimpíadas de 2016 ficou na história, e com o Neymar subindo na arquibancada pra abraçar a Bruna Marquezine foi espetacular. ♥? pic.twitter.com/rCPo0Fi7Z3 — ?????? (@archivingbrumar) July 3, 2021





Em 2016, a atriz Bruna Marquezine e o jogador Neymar viviam uma relação iô-iô. E um dos momentos históricos para os fãs do casal foi na final do futebol dos jogos do Rio. Neymar marcou o gol que fez o Brasil ganhar um ouro inédito à seleção brasileira.







Na saída de campo, o jogador disse em entrevista que queria ir um abraço "em uma pessoa especial", mas não revelou quem era a pessoa na arquibancada. Em seguida, ele adentrou na arquibancada e deu um super abraço na então namorada.

10. O poderoso Isaquias





Nos jogos do Rio, um competidor fez história: Isaquias Queiroz se tornou o único atleta com três medalhas em uma mesma edição de Olimpíada. Ele levou prata na C2 – 1.000m, ao lado de Erlon Souza, e na C1 – 1.000m e um bronze na C1 – 200m.