O Rio de Janeiro vai ganhar mais um morador ilustre em alguns anos. Neymar comprou um terreno de cerca de R$ 20 milhões num dos metros quadrados mais caros da cidade. O jogador agora é o feliz proprietário de um pedaço de chão no Condomínio Jardim Pernambuco, no Alto Leblon. Segundo informações do Jornal Extra, o negócio foi fechado após o atacante visitar a mansão mais cara do Brasil, no mesmo local, à venda por R$ 220 milhões: “Ele achou cara”, conta uma fonte.

Balneário Camboriú: avaliada em milhões, última casinha de madeira de praia será demolida



Antes de optar por construir do zero, Neymar ainda olhou outras três casas no mesmo condomínio, mas desistiu delas ao ver o terreno, um dos últimos de uma das ruas mais privativas do Jardim Pernambuco, com vista indevassável para o mar e o Cristo Redentor. Além disso, não há a menor possibilidade que ao lado sejam construídas edificações que poderiam roubar sua paz.

Segundo a mesma fonte, Neymar teria gostado muito do espaço da mansão mais cara do Brasil, mas não tanto da parte interna. “O problema é que precisa de várias reformas para a modernização e seria um investimento alto demais”, revela.

A mansão que Neymar quase comprou, no Rio de Janeiro Reprodução/Redes sociais

O casarão no estilo inglês está à venda há cinco anos e impressiona. Os jardins levam a assinatura de Burle Marx e foi construída em 1986. São seis suítes, 18 banheiros, 15 vagas de garagem, salas de estar, jantar, música e reunião, biblioteca, sauna, área de lazer com churrasqueira e piscina semi-olímpica que ocupam uma área de 4 mil m², além de um heliponto particular.