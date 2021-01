Ao lado de Flávio Bolsonaro, Neymar tira moldes para calçada da fama

(foto: Reproduçãpo/Instagram) profissionais do estádio, que obteve a sua "pegada" para exibi-la na sua calçada da fama. Mas ainda não há uma data para a inauguração da homenagens. De folga no Brasil, Neymar aproveitou o período para retirar os moldes que vão eternizá-lo no Maracanã. O jogador, antes de retornar para a França, recebeu uma equipe dedo estádio, que obteve a sua "pegada" para exibi-la na sua calçada da fama. Mas ainda não há uma data para a inauguração da homenagens.













Neymar atuou cinco vezes no Maracanã, tendo marcado quatro gols e sido campeão duas vezes, ambas pela seleção brasileira: faturou a Copa das Confederações de 2013 e o torneio de futebol da Olimpíada em 2016.

O registro da "pegada" de Neymar foi um dos últimos atos do craque antes da sua viagem de volta para Paris, registrada por ele em seu perfil no Instagram. "Para alegria de uns e tristeza de outros. Voltando para casa", escreveu.









A declaração está relacionada com as polêmicas em que seu nome esteve envolvido nos últimos dias, em função de uma festa de ano-novo, que estaria presente em Mangaratiba (RJ), no litoral sul do Rio de Janeiro, organizada com a ajuda de uma agência, que estaria preparando um evento com shows, 150 convidados e a proibição da entrada de telefones celulares no ambiente para que nada fosse filmado, em meio à pandemia do coronavírus.





A informação sobre o evento causou repercussão negativa nas redes sociais e levou até o Ministério Público do Rio de Janeiro a notificar Neymar para prestar esclarecimentos. Procurada pela reportagem, a assessoria de imprensa do jogador informou que ele iria organizar nenhuma festa para a virada de ano. Na noite de quinta-feira, publicou dois vídeos no recurso stories do Instagram para mostrar que sua festa de foi apenas para familiares e amigos.