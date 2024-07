Boca avança na Sul-Americana; torcedores do Cruzeiro reagem: ‘Desafio do ano!’

Cavani comemora gol da vitória do Boca Juniors

Apesar dos diversos desfalques – sem os reforços e os jogadores que estão com a Seleção Argentina Sub-23 – o Boca Juniors alcançou seu objetivo na noite desta quarta-feira (24/7).

Com o apoio da torcida na Bombonera, em Buenos Aires, o time comandado pelo técnico Diego Martínez venceu o Independiente del Valle, por 1 a 0, com gol marcado por Edinson Cavani, no jogo de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana. O Boca Juniors ainda teve um jogador expulso no segundo tempo, mas segurou o resultado.

Na altitude de Quito, no jogo de ida, os times ficaram num empate sem gols.

Dessa forma, o Boca Juniors está classificado para as oitavas de final da Copa Sul-Americana.

O adversário da próxima fase será o Cruzeiro, que avançou direto para as oitavas ao liderar o Grupo B, com 12 pontos.

“È isso, acabou: o time de Martínez venceu o Independiente del Valle por 1 a 0 e passou para as oitavas de final. Um alívio. Um alívio. Um objetivo necessário. Agora começa outra história. Com os reforços incluídos…”, comentou o jornalista argentino Gonzalo Suli, em sua crônica sobre a partida no jornal Olé.

Torcedores do Cruzeiro reagem

Nas redes sociais, diversos torcedores do Cruzeiro reagiaram ao resultado do jogo entre Boca Juniors e Independiente del Valle.

Para alguns cruzeirenses, a partida contra a equipe argentina nas oitavas da Copa Sul-Americana será o desafio do ano para o time celeste. “Cruzeiro x Boca nas oitavas. Jogo gigante demais! Desafio do ano pra nós”, destacou um dos torcedores no X (antigo Twitter).

“Diferentemente dos confrontos de 2008 e 2018, Cruzeiro enfrentará o Boca com superioridade técnica. Temos um time melhor, mas isso não implica em favoritismo a nosso favor. Muito longe disso. Esse fator contra o Boca, pra mim, em mata-mata, não existe”, ponderou outro fanático pelo Cruzeiro.

“Nesse jogo contra o Boca, o Cruzeiro vai ter que jogar contra um péssimo retrospecto em mata-mata contra argentinos, no recorte histórico estamos bem, mas os resultados dos últimos vinte anos não são bons… Se ganhar, acho que vamos a final!”, analisou mais um.



“Boca classificou! Meu deus do céu, vai ter Cruzeiro e Boca na Argentina! Eu vou colapsar, nada além não”, reagiu uma torcedora.

