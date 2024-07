A atriz australiana Nicole Kidman pode ser o trunfo brasileiro nos Jogos Olímpicos de Paris. Isso porque a protagonista de “Moulin Rouge” esteve presente em duas competições que renderam medalhas ao Time Brasil. Nessa terça-feira (30/7), ela viu de perto Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Júlia Soares e Lorrane Oliveira conquistarem o bronze por equipes na Ginástica Feminina.





O AMULETO DA SORTE DO BRASIL NA OLIMPÍADA?? ????????



A ATRIZ NICOLE KIDMAN MARCOU PRESENÇA NO BRONZE DA RAYSSA LEAL E FEZ ATÉ OLA



HOJE, NICOLE VIU O BRONZE DA SELEÇÃO BRASILEIRA DE GINÁSTICA (E AINDA FICOU DO LADO DA TORCIDA ????????)



ALÔ @TIMEBRASIL LEVE A DIVA PARA AS COMPETIÇÕES DOS BR pic.twitter.com/oV9wEwCgCt — Esportelândia ???? (@esportelandia) July 30, 2024

Nas redes sociais, Nicole Kidman postou uma foto no estádio, com os Anéis Olímpicos e a Seleção Americana comemorando o primeiro lugar ao fundo. A atriz já tinha acompanhado a disputa feminina de skate, no último domingo (28/7), que rendeu o bronze para Rayssa Leal.





A estrela de Hollywood viralizou nas redes sociais após um vídeo do influencer brasileiro Welker Maciel, que registrou o encontro com a atriz na arquibancada da competição de skate. Esbanjando simpatia, a atriz se sentou na fileira da frente da do capixaba, acenando e sorrindo. Ela até se juntou ao público na hora da 'ola'. Nesse dia, a skatista Rayssa Leal venceu o bronze.





No X, Nicole foi chamada de "Mick Jagger ao contrário", já que o roqueiro tem fama de pé frio, mas ela parece dar sorte ao Brasil. “Levem Nicole Kidman para todos os esportes que o Brasil tá competindo”, pediu um perfil.





Por outro lado, outro famoso foi eleito o grande pé frio da delegação brasileira em Paris: o rapper Drake. Isso porque ele teria sido visto usando uma camisa do Brasil na segunda-feira (29/7). Apesar de algumas classificações, o dia não foi bom para os brasileiros.





A judoca Rafaela Silva, que lutava por um bronze, perdeu para Haruka Funakubo, após ser desclassificada por uma projeção de cabeça no tatame. No skate masculino, o brasileiro Kelvin Hoefler não conquistou nenhuma medalha e terminou na sexta colocação. O skatista era tido como um dos favoritos e, apesar das boas notas, não parou os japoneses.





Já a tenista Bia Haddad se classificou, ao lado de Luisa Stefani, na primeira rodada do torneio de duplas femininas. No entanto, ela foi derrotada pela eslovaca Anna Karolina Schmiedlova, a eliminação deixou o Brasil sem nenhuma representante na sequência do torneio de simples do tênis feminino.