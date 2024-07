A partir de 28 de agosto, começam os Jogos Paralímpicos de Paris. Mas apesar da importância do evento, que reúne os maiores nomes do esporte praticado por pessoas com deficiência do mundo, ainda há uma disparidade da competição esportiva de pessoas sem deficiência. Por isso, uma campanha realizada pelo Museu do Futebol, Wiki Movimento Brasil e Comitê Paralímpico Brasileiro quer incentivar internautas a criar perfis de atletas paralímpicos na Wikipédia.





De 20 de julho a 8 de setembro, os internautas e editores da enciclopédia colaborativa serão estimulados a criar e a editar verbetes com informações sobre atletas e as modalidades paralímpicas, ampliando a existência e a sistematização de dados relevantes na internet sobre o tema.

Segundo a iniciativa, o site colaborativo tem 18.934 verbetes sobre atletas das modalidades olímpicas, mas apenas 409 das modalidades paralímpicas em todo o mundo. No Brasil, são 1.111 verbetes contra 38 de atletas. A disparidade é reflexo da dificuldade de inclusão de pessoas com deficiência na sociedade.





Para participar, é necessário criar uma conta na Wikipédia e se inscrever na campanha. O site listou os verbetes que podem ser editados ou criados pela campanha. Além dos atletas e das modalidades esportivas, os internautas são convidados a publicar informações sobre as edições das Paralimpíadas, os eventos de cada edição dos jogos e as cerimônias de abertura.

As cinco pessoas que editarem o maior volume de dados no período da campanha vão ganhar um kit exclusivo e um par de convites para visitar o Museu do Futebol. O local foi reinaugurado com nova exposição, com conteúdos novos sobre modalidades do futebol adaptado, incluindo duas medalhas de ouro conquistadas por Mizael Conrado, presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, e bicampeão paralímpico com a Seleção Brasileira de futebol de cegos.

Os Jogos Paralímpicos Paris 2024 vão reunir 4.400 atletas paralímpicos de 185 países. Nos 11 dias de competição, serão disputados 18 esportes. A expectativa é que 3 milhões de pessoas assistam ao evento. O Time Brasil contará com 215 atletas em 3 modalidades (atletismo, badminton, canoagem, esgrima em cadeira de rodas, futebol de cegos, goalball, judô, remo, natação, taekwondo, tênis de mesa, tênis em cadeira de rodas e vôlei sentado).

Na história dos Jogos Paralímpicos, o Brasil já conquistou 373 medalhas (109 de ouro, 132 de prata e 132 de bronze). Em Tóquio 2020, o país fez a sua melhor campanha com 72 medalhas no total, a mesma quantidade obtida nos Jogos do Rio 2016. Destas, 22 foram de ouro, superando as 21 de Londres 2012. Ainda foram mais 20 pratas e 30 bronzes no Japão.