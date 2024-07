crédito: No Ataque Internacional

Real Madrid começa pré-temporada com Endrick, mas sem Mbappé

O Real Madrid chegou nesse domingo (28/7) nos EUA para realizar sua pré-temporada. O jovem atacante Endrick, de 18 anos, antecipou suas férias e já realiza treinamentos com o restante do elenco. Ao contrário do brasileiro, o francês Kylian Mbappé não jogará os amistosos.

Os outros brasileiros do elenco, Vinicius Júnior, Rodrygo e Éder Militão, além dos espanhóis Jacobo Ramón e Fran González, não viajaram com a delegação, mas irão se apresentar nos próximos dias.

Além de Mbappé, outros nomes importantes ficaram de fora da pré-temporada, como Jude Bellingham, Federico Valverde, Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni e Dani Carvajal. Os atletas estão de férias após a disputa da Eurocopa ou Copa América por suas respectivas seleções.

O zagueiro austríaco David Alaba, que se recupera de uma lesão no joelho, também permaneceu em Madrid. Por conta das ausências, diversos jogadores das categorias de base do clube merengue foram convocados para os amistosos.

Nos EUA, o Real Madrid jogará contra o Milan, o Barcelona e o Chelsea. A primeira partida será realizada nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), em Chicago, a segunda no próximo sábado, em Nova Jersey, e o último duelo ocorre no dia 6 de agosto, na Carolina do Norte.

Confira a lista completa de relacionados pelo técnico Carlo Ancelotti para a pré-temporada do Real Madrid:

Goleiros: Courtois, Lunin e Fran González.

Courtois, Lunin e Fran González. Defensores: Éder Militão, Lucas Vázquez, Vallejo, Fran García, Rudiger, Jacobo Ramón, Lorenzo, Obrador, Asencio e Joan Martínez.

Éder Militão, Lucas Vázquez, Vallejo, Fran García, Rudiger, Jacobo Ramón, Lorenzo, Obrador, Asencio e Joan Martínez. Meio-campistas: Modric, Arda Guler, Dani Ceballos, Nico Paz, Marid Martin, Jeremk De León e Palácios.

Modric, Arda Guler, Dani Ceballos, Nico Paz, Marid Martin, Jeremk De León e Palácios. Atacantes: Vinicius Júnior, Endrick, Rodrygo, Brahim, Latasa e Álvaro Rodríguez.

