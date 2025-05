Justiça determina reabertura do Hospital Maria Amélia Lins

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) atendeu ao pedido do Ministério Público (MPMG) e determinou, nesta quinta-feira (1º/5), a reabertura do Hospital Maria Amélia Lins, localizado na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Uma medida liminar foi concedida, cassando o efeito suspensivo que impedia o cumprimento da decisão original, considerando que a decisão administrativa de fechar o hospital compromete a eficiência do serviço de saúde e coloca em risco a vida dos pacientes.

A decisão judicial teve o impacto prático de restaurar os efeitos de uma decisão anterior, que havia sido suspensa. Assim, o Estado de Minas Gerais e a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig), precisam cumprir as determinações originais, sendo elas a restauração de 41 leitos do Amélia Lins; a reativação do bloco cirúrgico do hospital; a garantia de recursos humanos necessários para o funcionamento da instituição, além de devolver os profissionais que foram transferidos do Amélia Lins para o Hospital João XXIII. As medidas devem ser implementadas no prazo de 10 a 15 dias, sob pena de multa diária.

Conforme apresentado na decisão, as alterações na prestação do serviço de saúde pública, decorrentes do fechamento do hospital e da transferência de sua estrutura assistencial para o João XXIII, tiveram um impacto negativo. O MPMG argumentou que a segunda instituição de saúde era a "retaguarda" do Amélia Lins e que já operava com taxa de ocupação superior a 120% e uma taxa de cancelamento de cirurgias em torno de 30%, demonstrando incapacidade de absorver a demanda adicional.

De acordo com relatos de médicos coordenadores do João XXIII, o hospital não reúne condições físicas, logísticas e de recursos humanos para absorver as cirurgias do Amélia Lins e as suas próprias, causando sobrecarga e/ou desassistência. A transferência da estrutura de um hospital para o outro, segundo o documento, é incompatível com princípios constitucionais como legalidade, eficiência e dignidade da pessoa humana, pois a medida apresentaria um vício material ao desconsiderar a real capacidade operacional do João XXIII e os impactos diretos na prestação do serviço de saúde.

Contrato de terceirização

O TCE-MG proibiu a Fhemig de assinar o contrato de terceirização da gestão do Hospital Maria Amélia Lins na noite de quarta-feira (2), no mesmo dia em que a instituição divulgou a ata de julgamento que designava o Icismep para a nova gestão do hospital.

Na decisão, o TCE suspende o processo seletivo da Fhemig para cessão de uso e doação de bens do Hospital Maria Amélia Lins ao Icismep, devido à ausência de comprovação dos requisitos legais e ao risco de dano ao erário. O conselheiro Licurgo Mourão destaca que a assinatura do contrato de terceirização só pode acontecer após uma análise dos termos da concorrência ser feita pela Corte de Contas.

"O risco ao resultado útil do processo decorre do perigo de dano concreto, uma vez que o resultado do processo de seleção pública em epígrafe está em estágio avançado, podendo ter o seu resultado homologado e o contrato assinado a qualquer momento, sem que esta Corte de Contas tenha a oportunidade de analisar sua legalidade, legitimidade e economicidade", dizia um dos trechos.