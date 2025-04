Novo consórcio vai gerir o Hospital Maria Amélia Lins em BH

A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) divulgou, nesta quarta-feira (2/4), a ata de julgamento que detalha a análise de nove propostas para a cessão gratuita do Hospital Maria Amélia Lins, localizado na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. O Consórcio Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba (ICISMEP) foi declarado o vencedor com a maior pontuação.

Depois de passar cerca de dois meses com o bloco cirúrgico fechado, foi anunciado no dia 7 de março que o hospital será exclusivo para cirurgias eletivas. O atendimento do Hospital Maria Amélia Lins seguirá totalmente dedicado ao SUS. O edital para a seleção do parceiro foi publicado no dia 8 do mês passado, pela Fhemig, e a previsão era que o resultado fosse publicado no dia 15, com início de atuação imediato.

A Comissão Julgadora avaliou proponentes relacionados à habilitação jurídica, fiscal, social, trabalhista, técnica e econômico-financeira, além de critérios classificatórios como experiência no Sistema Único de Saúde (SUS), realização de cirurgias e localização.

Os critérios de habilitação foram divididos em quatro categorias principais, sendo elas: Habilitação Jurídica; Habilitação Fiscal, Social e Trabalhista; Habilitação Técnica e Habilitação Econômica-Financeira.

Já os critérios de classificação foram os seguintes: comprovação de experiência em execução de atividades e/ou serviços em unidade de saúde no âmbito do SUS; comprovação de experiência na realização de cirurgias, há pelo menos 2 anos; comprovação de estar sediado em município da Macrorregião de Saúde Centro de Minas Gerais; comprovação de possuir natureza de direito público, inclusive no caso de Consórcio Público Intermunicipal de Saúde e comprovação de isenção/imunidade tributária, em relação às contribuições para a seguridade social, no caso de pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos.

A reportagem do Estado de Minas buscou contato com o ICISMEP e aguarda retorno.

Funcionamento atual

O hospital funciona, atualemnte, de segunda a sexta e tem capacidade de realizar cerca de 200 cirurgias. Os pacientes são atendidos, primeiramente, no Hospital João XXIII e quando já estabilizados e sem risco de vida, são transferidos para o Maria Amélia Lins para realização de cirurgias especializadas e conclusão dos cuidados hospitalares. Com a iniciativa, a expectativa é estender o atendimento durante o fim de semana e chegar a cerca de 500 cirurgias eletivas mensais.

Em relação aos servidores que trabalham na unidade, o secretário estadual da Saúde, Fábio Baccheretti, garantiu que eles serão realocados para o João XXIII em suas respectivas áreas de atuação. “Os servidores da mesma carreira serão absorvidos no João XXIII, lembrando que são 100 metros de distância, então não vai mudar a rotina deles. O hospital tem capacidade melhor e maior e nós precisamos deles: dos cirurgiões, enfermeiros e anestesistas”, disse.

A concessão será, inicialmente, de 5 anos. Apesar do prédio do Hospital Maria Amélia Lins ter 77 anos, recentemente foram investidos R$ 50 milhões em equipamentos que serão doados à entidade parceira.

MP processa Fhemig

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) entrou com uma ação civil pública nessa terça (1º) exigindo a reabertura imediata do bloco cirúrgico da unidade, fechado há quase quatro meses. No entanto, a medida não alterou os planos do governo estadual, que mantém o cronograma de terceirização do serviço.

Em coletiva de imprensa ontem, o secretário de Estado da Saúde, Fábio Baccheretti, afirmou que a ação do Ministério Público foi recebida com “naturalidade”. Para ele, a iniciativa do Ministério Público faz parte do processo, mas não altera a decisão de transformar o HMAL em um hospital exclusivamente cirúrgico, dentro do programa Opera Mais.

“Não concordamos com boa parte do que foi descrito, mas faz parte do processo. Quando o MP perceber que os pacientes estão recebendo um atendimento melhor e que nosso foco é a população, certamente haverá entendimento e isso será esclarecido”, declarou.

Ainda de acordo com Baccheretti, o fechamento do bloco cirúrgico do Maria Amélia Lins não impactou negativamente o atendimento, já que o Pronto-Socorro João XXIII absorveu as cirurgias urgentes. O secretário também afirma que o tempo de permanência dos pacientes no João XXIII caiu, assim como a taxa de mortalidade. O secretário reforçou ainda que o ambulatório do hospital segue em funcionamento.

O Ministério Público, por outro lado, sustenta que a mudança de gestão pode trazer prejuízos ao atendimento, além de afetar os servidores da unidade. Na ação civil pública, aberta nessa segunda-feira (31/3), o MPMG pede que o Estado e a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) mantenham todos os recursos humanos e reabram imediatamente o bloco cirúrgico do hospital.

Os promotores alegam que, entre dezembro e janeiro, período em que o serviço ficou suspenso, 75% das cirurgias programadas não foram realizadas, contrariando a versão do governo de que a demanda foi totalmente absorvida pelo João XXIII.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Na ação, o MP exige a reativação, em até 10 dias, dos 41 leitos das enfermarias do Maria Amélia Lins, com o retorno dos profissionais que haviam sido transferidos para o João XXIII. Além disso, requer que o bloco cirúrgico volte a operar regularmente no prazo de 15 dias, com a recomposição da equipe necessária. Em caso de descumprimento, solicita a aplicação de multa diária de R$ 10 mil ao Estado de Minas Gerais, além de penalidade pessoal, no mesmo valor, ao Secretário de Estado da Saúde e ao Presidente da Fhemig, com incidência de juros e correção monetária.