Cidade de Minas faz concurso para eleger influencer oficial do município

Acompanhando as tendências nas redes sociais, a Prefeitura de Formiga, Região Oeste de Minas Gerais, apostou em um projeto inovador: escolher, oficialmente, um influencer para divulgar os pontos turísticos da cidade. O vencedor foi divulgado na manhã desta quarta-feira (02/04). Com 58,3% dos votos, o eleito pela população foi Gian Luca Carvalho, mais conhecido como Gilu.

A iniciativa desenvolvida pela Secretaria de Cultura da cidade abriu um edital buscando influencers interessados que tivessem mais de 15mil seguidores. Gilu competiu com Giovane Monteiro, do perfil Receitas do Amiguinho. A votação popular foi aberta nessa terça-feira (01/04) e os interessados tiveram 24h para escolher seu preferido.

Segundo o prefeito de Formiga, Laércio dos Reis Gomes (PL), o projeto tem como objetivo valorizar a cultura local e divulgar a cidade como destino turístico no estado. “Formiga tem muitos valores turísticos que não estão devidamente explorados. Queremos reforçar esses pontos cada vez mais para poder divulgar não só o nome da cidade, mas também atrair mais turismo e investimentos para melhorar a renda dos formiguenses”, disse.

Além de ganhar um prêmio no valor de R$2.500, Gilu agora tem o compromisso de produzir e publicar conteúdos sobre os principais pontos turísticos de Formiga: Lago de Furnas, Parque Municipal Dr. Leopoldo Corrêa, Conjunto Arquitetônico da Praça da Matriz e a Igreja Matriz, Museu Municipal Francisco Fonseca e o Monumento do Cristo. Cada vídeo postado será compartilhado nos perfis oficiais da prefeitura.

O idealizador do concurso, Alex Arouca, Secretário de Cultura de Formiga, destaca ainda o ganho no alcance da página da prefeitura e na página de turismo da cidade. Segundo ele, sem essa iniciativa, dificilmente os perfis conseguiriam aumentar o número de seguidores rapidamente, como aconteceu nos últimos dias.

“Temos a expectativa de ter mais seguidores no nosso perfil para que possamos atingir mais pessoas com nossas divulgações. Já está dando resultado, porque só na inscrição, já começou a bombar de novos seguidores no perfil. Deu para ver que a ideia é boa e que o resultado vem”, comemorou Arouca.

O retorno foi tão positivo que o secretário espera realizar novos concursos no futuro, assim como outras parcerias com influencers.