'Tradicional Limonada' faz pegadinha, anuncia reforma e novas lojas

A Tradicional Limonada, um marco de Belo Horizonte e referência no Brasil no segmento de bebidas artesanais, causou uma movimentação nas redes sociais nesta terça-feira (1º de abril). Seus seguidores foram pegos de surpresa com o anúncio do fechamento da famosa loja do Mercado Central, apenas para descobrir que se tratava de uma pegadinha típica da data. No entanto, a verdadeira novidade que vem por trás dessa brincadeira é ainda mais surpreendente: a marca está em pleno processo de expansão e reforma, um passo importante para o futuro da empresa.

Com 86 anos de história, a loja mais antiga do Mercado Central passará por uma reforma estruturante e, a partir de 21 de abril, fechará suas portas por aproximadamente 45 dias. O objetivo é modernizar a unidade e adaptar o espaço, que já não comporta mais a demanda crescente de clientes, especialmente aos sábados, quando mais de mil pessoas visitam o local.

A reforma incluirá a instalação de ar-condicionado, melhorias na exposição de produtos, organização do estoque e otimização no atendimento, que visam tornar a experiência do cliente mais ágil e confortável.

Sob a gestão dos netos do fundador Gabriel Amorim de Souza, a Tradicional Limonada se reinventa sem perder a essência que fez a fama da marca. Raí e Rodolfo Amorim, que assumiram o comando do negócio em 2013, explicam que a ampliação era uma demanda diante do crescimento. "A estrutura da loja foi feita para atender 150 pessoas por dia, mas chegamos a atender mais de mil no sábado. Agora, não há mais como adaptar, precisamos expandir", afirmou Raí.

A história da loja começa em 1938, com o patriarca Gabriel Amorim, conhecido como “Seu Gabriel”, que por 67 anos esteve à frente do negócio, conquistando a comunidade de Belo Horizonte. Raí e Rodolfo ressaltam que, apesar do grande crescimento dos últimos anos - cerca de dez vezes desde que assumiram a gestão - nunca esquecerão o legado do avô. “Construir uma marca sem uma identidade visual clara durante todo esse tempo é algo grandioso”, observa Rodolfo.

Expansão e Novos Pontos de Venda

Além da reforma da loja do Mercado Central, a empresa também está investindo no aumento de suas operações com a abertura de duas novas lojas. Uma delas será na unidade do Lourdes, na Rua Timbiras, 1986, Galeria Veneza, e servirá exclusivamente para retirada, com compras disponíveis por aplicativos de entrega. Essa unidade funcionará como um ponto de venda para garrafas de limonada, facilitando o acesso dos clientes que preferem a comodidade da entrega.

Já a segunda nova unidade, localizada no Mercado Central, será uma continuação do conceito original, com limonadas servidas em copos e garrafas, além de souvenirs.

“Com as novas lojas, esperamos melhorar o atendimento e evitar as longas filas, oferecendo mais conforto aos nossos clientes”, destaca Raí. Ambas as novas unidades têm inauguração prevista para o dia 24 de abril.

Novos Sabores e Produtos

A limonaderia também expandiu seu portfólio de produtos, oferecendo aos fregueses uma variedade de sabores. Além da limonada tradicional, serão oferecidas opções como limonada com hibisco, groselha, mate e até bebidas alcoólicas, como a "Caip do Vô", uma adaptação da clássica caipirinha, que também faz parte da tradição da marca.

A reforma e expansão da Tradicional Limonada são sinais de um futuro promissor, que, com respeito à história e à autenticidade, continuará a encantar gerações de consumidores.



