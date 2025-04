Flexibilidade no trabalho promove igualdade de gênero

Uma pesquisa recente revelou que as mulheres estão se tornando mais ambiciosas profissionalmente, e a flexibilidade tem sido um fator crucial para que continuem ativas no mercado de trabalho. Segundo o relatório “Women in the workplace”, realizado pela McKinsey em parceria com a LeanIn.Org, uma em cada cinco mulheres afirma que a flexibilidade a ajudou a permanecer no emprego ou a evitar a redução de sua carga horária.

Para Camila Vilas Boas, consultora de projetos e apoio ao cliente na SISQUAL® WFM, empresa que atua com soluções de Workforce Management (gerenciamento da força de trabalho), a flexibilidade no mercado de trabalho tem se mostrado uma ferramenta para reter talentos femininos e promover a igualdade de gênero. “Esse cenário reflete uma mudança positiva na carreira das mulheres, pois permite um equilíbrio entre a vida profissional e a pessoal”, afirma.

Nas palavras de Camila “ter a possibilidade de adaptar horários e locais de trabalho torna a jornada profissional mais compatível com as demandas pessoais, como cuidar de si, da casa, dos filhos ou de familiares”.

Flexibilidade no topo das prioridades

A adaptabilidade de onde e quando trabalhar está entre os três principais benefícios mais valorizados pelas mulheres, segundo pesquisas. Para Camila, isso se deve, em grande parte, à busca por qualidade de vida: “A flexibilidade permite que as mulheres conciliem suas responsabilidades profissionais e pessoais de forma mais harmoniosa, o que impacta diretamente em seu bem-estar e produtividade”.

Dados do Governo Federal mostram que a empregabilidade das mulheres tem crescido globalmente, desde a Revolução Industrial, mas ainda há desafios. “A flexibilidade pode ser, justamente, uma aliada para mudar esse cenário”, diz Camila.

Modelos de trabalho que promovem equidade

O home office é apontado como um dos modelos mais eficazes para promover a equidade de gênero. “Quando é possível gerenciar melhor a equipe e ajustar os horários de forma flexível, os resultados refletem na melhoria da qualidade de vida e no aumento da produtividade”, afirma a consultora.

Hoje, 73% das mulheres preferem home office ou regime híbrido com uma ou duas idas ao escritório na semana, enquanto homens são 61%, segundo dados do PwC Brasil do PageGroup repercutidos pelo jornal Correio Braziliense.

“Além do teletrabalho, outras formas de flexibilidade, como ajustes nos horários de entrada e saída, também contribuem para um ambiente mais inclusivo”, frisa Camila.

O papel da tecnologia e das ferramentas de WFM

A tecnologia, especialmente as ferramentas de Gestão da Força de Trabalho (WFM), desempenha um papel fundamental nesse processo. “Essas ferramentas permitem o planejamento e o monitoramento eficiente de horários, alocação de tarefas e produtividade das equipes, independentemente do local ou horário de trabalho”, explica a especialista.

Além disso, as soluções de WFM ajudam a reduzir a sobrecarga de trabalho e evitam o esgotamento, especialmente para grupos historicamente sobrecarregados, como as mulheres. “Elas possibilitam maior flexibilidade nos horários, personalização de escalas e acompanhamento remoto, permitindo que as colaboradoras ajustem suas jornadas de acordo com suas necessidades pessoais sem prejudicar a produtividade”, complementa.

“Isso é especialmente importante para as mulheres que, muitas vezes, precisam conciliar múltiplas responsabilidades”, destaca a consultora da SISQUAL® WFM. Recentemente, uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) compartilhada pela CNN Brasil revelou que, apesar de mais escolarizadas, as mulheres têm menor participação no mercado de trabalho e recebem 21% menos que os homens.

Como ressalta Camila, “soluções de WFM desempenham um papel fundamental na busca por esse equilíbrio, garantindo que as mulheres possam prosperar tanto no trabalho quanto em suas vidas pessoais. Com a adoção de práticas adaptáveis e o uso de ferramentas adequadas, o mercado de trabalho pode se tornar um espaço onde a igualdade de gênero não é apenas uma meta, mas uma realidade”, conclui.

Para mais informações, basta acessar: http://www.sisqualwfm.com