Caminhos da Fé leva programação com grupos mineiros ao Palácio da Liberdade

Manifestações culturais e religiosas de todo o estado serão destaque na programação do evento Caminhos da Fé: Tradições Mineiras da Semana Santa, que começa nesta quarta-feira (2/4) e segue até domingo (6/4), no Palácio da Liberdade, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, sempre a partir das 18h. A entrada é gratuita e aberta a todos os públicos.





O evento integra o programa Minas Santa, que visa o impulsionamento do turismo nos municípios de Minas Gerais. Neste ano, grupos de diferentes partes do estado, provenientes das cidades Caeté e Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, Baependi, no Sul de Minas, Congonhas, Mariana e Pitangui, na Região Central do estado, além de própria capital, se apresentarão no Palácio da Liberdade.

De acordo com o Governo de Minas, a iniciativa valoriza o rico patrimônio cultural imaterial do estado. Além disso, antecipa parte das celebrações que acontecerão durante a Semana Santa, entre os dias 13 e 20 deste mês, nesses e nos demais destinos mineiros. Confira a programação completa do evento:





Programação





Quarta-feira, 2/4 (18h):





A Tentacão, o Lava-Pés e a Ceia | Associação Quadro Vivo (Baependi): a tradicional encenação da Paixão e Morte de Cristo, realizada há 50 anos, traz ao público a representatividade do teatro a céu aberto e a interação dos fiéis com a história sagrada.

O Cálice da Amargura | Grupo de Teatro Dez Pras Oito (Congonhas): com cenário grandioso da Basílica do Senhor Bom Jesus de Matosinhos, o grupo encena o encontro de Jesus com as mulheres de Jerusalém, em uma apresentação que mescla teatro e música sacra.

Quinta-feira, 3/4 (18h):





Concerto Marchas da Semana Santa | Banda de Música José Viriato Bahia Mascarenhas (Pitangui): repertório especial com marchas solenes e fúnebres que acompanham procissões centenárias da Semana Santa mineira, evocando a forte tradição musical do estado.





Sexta-feira, 4/4 (18h)





Paixão de Cristo | Grupo de Teatro Amador São Francisco (Caeté): encenação fiel da Paixão, Morte e Ressurreição de Cristo, com base em textos históricos e religiosos, promovendo evangelização e reflexão sobre o maior acontecimento da cristandade.

Toque com a Matraca pelo Sr. Francisco Dário dos Santos "Chiquinho" & Concerto da Orquestra e Coral Santa Cecília (Sabará): imersão na música sacra do século 19, com peças do Barroco Mineiro e a tradição musical preservada pela Sociedade Musical Santa Cecília.





Sábado, 5/4 (18h):





Onde tudo começou: a Semana Santa na Primaz das Gerais | Fiéis da Paróquia Nossa Senhora da Conceição/Catedral da Sé (Mariana): cortejo com saída do prédio do Iepha-MG (Prédio Verde) traz para a capital mineira os símbolos mais representativos das celebrações da Semana Santa em Mariana.

Cante Comigo: Somos Todos Lázaros (Belo Horizonte): musical com participação do coral gospel Cante Comigo e bandas católicas e evangélicas apresenta montagem inspirada na história bíblica de Lázaro. O espetáculo contará com performances de dança da Companhia Makariús e atuação da Companhia Partilheiros de Teatro, além de telões e projeções audiovisuais.

Domingo, 6/4 (18h):

Paixão em Cena: A benção do perfume - Jantar na casa de Lázaro | Cenarc (Belo Horizonte): encenação recria um dos momentos mais tocantes da vida de Jesus, retratando o jantar na casa de Lázaro, amigo próximo de Jesus, em Betânia, seis dias antes da Páscoa.

