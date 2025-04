Márcia Sensitiva faz palestra em BH com ingressos de até R$ 340

A astróloga e sensitiva Márcia Fernandes, mais conhecida como Márcia Sensitiva, desembarca em Belo Horizonte no dia 27 de abril para uma apresentação na capital mineira com reflexões profundas, conselhos espirituais e uma energização coletiva. Com o título "Acorda Pra Vida!", o evento acontecerá no BeFly Minascentro, localizado na Avenida Augusto de Lima, 785, no Centro da cidade.

Em sua palestra, Márcia compartilha com o público suas famosas "broncas do bem", oferecendo orientações diretas sobre temas como amor, prosperidade, saúde e família.

Além dos conselhos, a palestra contará com a exibição de trechos de vídeos icônicos da astróloga, que reforçam seu estilo especial e sua abordagem sincera. Ao final do evento, os participantes serão convidados para uma energização coletiva, conduzida por ela conjuntamente ao médium Dr. Bezerra de Menezes.

A sensitiva recomenda que os presentes se preparem espiritualmente para esse momento com um jejum nos dois dias anteriores ao evento, abstendo-se de alimentos como carne vermelha, além de evitar sexo, álcool e fumo.

Com uma trajetória marcada por mais de duas décadas de experiência, Márcia é uma das profissionais mais respeitadas do Brasil no campo da espiritualidade. Sua conexão com o sobrenatural começou ainda na infância, quando acompanhava a atuação mediúnica de sua avó e os trabalhos espirituais de seu pai.

Ao longo dos anos, ela se especializou em astrologia, numerologia e outras práticas de cura, conquistando espaço na mídia nacional, com participações em grandes emissoras como Globo, SBT e RedeTV! Hoje, ela é um fenômeno da internet, com seguidores em busca de orientação e bem-estar.

Compra de ingressos

Os ingressos para o evento estão disponíveis para compra no BeFly Minascentro ou online, com valores variando entre R$ 80 e R$ 340, dependendo do setor escolhido. O evento é classificado como livre para todas as idades, sendo necessária a presença de um responsável legal para menores de idade.

