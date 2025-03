Fases da Lua em Abril de 2025: agora é a hora de agir!

Lua Cheia em Abril de 2025 em Libra

Quando a Lua Cheia está em Libra , temos um foco mais intenso nas relações, na necessidade de equilíbrio e harmonia. Este período é marcado por uma energia que enfatiza a necessidade de buscar e manter a paz nas interações pessoais e profissionais. Libra, sendo um signo regido por Vênus, valoriza a beleza, a diplomacia e a justiça, tornando este um momento ideal para resolver conflitos, melhorar a comunicação e reforçar os vínculos afetivos. Durante essa fase, é aconselhável avaliar seus relacionamentos, buscando um equilíbrio entre dar e receber. Se houver tensões ou desequilíbrios, essaoferece uma oportunidade para trazer essas questões à tona e trabalhar em soluções que beneficiem todas as partes envolvidas. A energia de Libra favorece o compromisso, então esteja disposto a negociar e fazer concessões. Além disso, essa Lua Cheia é propícia para se conectar com a estética e a beleza em sua vida, seja através da arte, moda ou decoração, permitindo que esses aspectos tragam mais prazer e equilíbrio ao seu cotidiano. Use esse período para harmonizar não apenas seus relacionamentos, mas também sua vida interior, buscando um equilíbrio entre mente e coração.Se está faltando equilíbrio e harmonia, invista na resolução dos conflitos entre vocês, com diplomacia. Os laços entre vocês também poderão ser fortalecidos com mais gestos de carinho e atenção. Se entrega!O que você gasta não pode ser superior ao que você ganha, não é mesmo? Então coloque suas despesas na ponta do lápis e veja para onde o seu dinheiro está indo. Se estiver em busca de parcerias e sociedades, busque pessoas que compartilhem seus valores e metas.Mantenha o equilíbrio entre trabalho e descanso. Evite excessos e tenha uma atenção especial à sua saúde emocional. Então priorize relações que te fazem bem e, que tal se dar aquele momento especial de autocuidado?