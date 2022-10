Outras previsões de Márcia Sensitiva: ela errou ou acertou?

Márcia ficou famosa depois de viralizar nas redes sociais com previsões sobre o futuro de famosos e até da própria morte (foto: Reprodução)

Verdadeira "instituição" da internet brasileira, Márcia Sensitiva diverte o público nas redes sociais com suas previsões de futuro. Em dezembro do ano passado, Márcia previu vitória de Lula (PT) no 1º turno das eleições 2022, mas errou e decepcionou o público. A vidente, porém, coleciona uma série de acertos chocantes.Um dos grandes acertos da numeróloga foi a vitória da Alemanha na Copa do Mundo de 2014. Em entrevista ao programa A tarde é sua, da Rede TV, ela disse que o Brasil iria só participar. "Está com 100%, mas vamos dizer 99,9% da Alemanha ganhar esse título. E a Itália vai dar trabalho também", antecipou.

Em 2019, Márcia chocou a internet ao prever a morte de Ricardo Boechat, dez dias antes do acidente. Durante o programa Tricotando, também na Rede TV, a astróloga havia afirmado que um apresentador famoso estava prestes a morrer. "Acidente com fogo", disse na entrevista.



Durante uma entrevista a um podcast no fim do ano passado, Márcia menciona uma possível tragédia em Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro, em 2022. E de fato, a numeróloga acerta quanto a previsão, pois em fevereiro desse ano, a região carioca sofreu com fortes chuvas e alagamentos.

Leia mais: Veja a previsão de Márcia Sensitiva sobre eleição para presidente

A volta da cantora Rihanna aos palcos foi prevista pela astróloga em julho, durante entrevista a um podcast. Dois meses depois, Rihanna foi confirmada como atração a se apresentar no intervalo do Super Bowl, o maior evento esportivo do país norte-americano, que ocorre em fevereiro.Em dezembro do ano passado, Márcia previu vitória de Lula (PT) no 1º turno das eleições 2022, mas errou e decepcionou o público.