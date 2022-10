Rock in Rio lança pulseiras da edição 2022, mas não agrada internet

A novidade não agradou os fãs que se decepcionaram ao entender que a coleção é virtual (foto: Reprodução/Redes sociais)



O Rock in Rio lançou uma coleção exclusiva de pulseiras do festival, que aconteceu no mês passado. Porém, a versão em formato de token não fungível (NFT), criada em parceria com a Block4, não agradou o público, que por sua vez relatou uma quebra de expectativa.









Mas a novidade não agradou os fãs que se decepcionaram ao entender que a coleção é virtual. “Fiquei toda feliz pensando que ia receber pulseira em casa representando cada dia, mas é NFT”, disse um perfil no twitter.

to decepcionada com o rock in rio

Os usuários se indignaram com o presente concedido gratuitamente para o público que presenciou o evento. Alguns questionaram a utilidade do item considerando desnecessário, enquanto outros, garantiram a pulseira alegando a possibilidade do NFT ser valorizado futuramente. "Vai que isso me deixa rica daqui uns 10 anos”, afirma uma página de fã clube.





