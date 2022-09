Veja os apelidos que Anitta recebeu após comentário sobre Rock in Rio

Os codinomes são uma crítica, de forma cômica, a maneira que Anitta sempre se exalta ou se coloca em destaque mesmo que ela não seja a protagonista da situação (foto: Reprodução Redes Sociais )





A voz de “Envolver” estava se referindo à sua apresentação no Palco Mundo do festival em 2019, na qual ela foi pioneira em cantar o gênero musical. Anitta conta que teve que lutar para conseguir posição de destaque e colocar o funk no topo.





Ela ainda completou que não “pisa” no Rock in Rio outra vez “até que eles resolvam dar aos artistas que falam português o mesmo respeito que dão aos estrangeiros”.



E pra quem tá dizendo que estou incomodada com o show de fulana. Independentemente das minhas questões pessoais minha opinião profissional é que deveria ter sido colocada no lugar respectivo ao seu sucesso... palco mundo. Então isso tem a ver com um buraco muiiiito mais embaixo %u2014 Anitta (@Anitta) September 12, 2022







Leia mais: 'Tropa da Ludmilla' invade Palco Sunset na última noite de Rock in Rio Apesar da manifestação da artista envolver a marginalização do funk, a fala de Anitta foi interpretada por muitos como egocentrismo e indireta para Ludmilla, que se apresentou no Palco Sunset com um show dedicado a sua carreira no funk, pagode e pop.





Apesar de não citar o nome da voz de “Verdinha”, Anitta rebateu que suas críticas ao Rock in Rio não tem a ver com "o show de fulana" e que ela deveria estar no Palco Mundo, o principal do festival.

Só eu e minha equipe sabemos o que passamos numa guerra silenciosa com gente bem grande pra conseguir o devido respeito ao funk. Nao tem nada a ver com uma pessoa específico. Hoje peguei o cel e vi quanto funk rolou nesse festival e fiquei feliz que toda aquela briga extremamente %u2014 Anitta (@Anitta) September 12, 2022



Memes

Nos comentários do post no Twitter, os perfis criticaram a cantora e falaram que ela tem síndrome de “querer ser a primeira em tudo”, o que gerou memes e apelidos. Os principais codinomes foram 'colonizadora' e 'criadora do funk'.



'Colombo Gurgel', em referência a Honório Gurgel, local onde nasceu e a Cristóvão Colombo, e 'Elvis Presley do Funk' também foram formas de se referir a artista.



princesa isabel do funk

colombo gurgel

caravela do piscinão de ramos

mc big bang

elizabeth II da furacão

pedro alvares cabral de honório

alice no país da putaria

benjamin funklin %u2014 lucas (@lucasagviar) September 12, 2022

a anitta de fato é um sucesso internacional, fiquei super feliz de ver ela no VMA, e claro que ela tem grande influência no reconhecimento do funk.



mas fazer o momento dos outros sobre ela é tosquissimo. uma estrela de verdade sabe ver outras brilharem. https://t.co/sKO9oGAvdP %u2014 %u1D0D%u1D1C%u0274%u1D05%u026A (@mundicomenta) September 12, 2022

Essas críticas a Anitta são antigas e pontuam que ela não valorizaria nem pessoas que vieram antes dela para a criação e solidificação do funk como gênero musical no Brasil, nem colegas de profissão.

agora faz o L pedro alvares cabral de honório gurgelpic.twitter.com/fq3x916plp https://t.co/y0nS2JwW1L %u2014 keth (@semwinternet) September 12, 2022

tirou as palavras da minha boca e ainda falou melhor do que eu falaria. É isso! Tomara que ela resolva essas situações internas, da pra notar que se sente diminuida com o sucesso das outras, mesmo o sucesso dela sendo maior, vá entender %u2014 bruninha teriaki (@bigasslittlebob) September 12, 2022

PEDRO ÁLVARES CABRAL NÃO DESCOBRIU O BRASIL E MUITO MENOS ANITTA APRESENTOU O FUNK PARA O MUNDO! O funk por si só vai ganhando espaços %u2014 AMORIM é 13 (@euamorimlusca) September 13, 2022 imagina só agir como o pedro alvares cabral do funk no rock in rio sendo q quando teve a chance cantou mais espanhol e inglês do que funk https://t.co/EavikIw2Bi %u2014 bea (@thrizteza) September 12, 2022







Dez melhores memes/codinomes da Anitta - A importância da garota do Rio na história do funk.



Uma thread conceitual em ordem cronológica: pic.twitter.com/pxw9FSwBMo %u2014 Bêzinho (@BEZlNHO) September 14, 2022

Um fã da cantora reuniu todas as críticas em um fio no Twitter e usou os memes para pontuar momentos que Anitta foi pioneira.

Na última segunda-feira (12/9), a cantora Anitta comentou sobre o aumento de performances de músicas de funk no Rock in Rio. Em seu Twitter, a artista publicou um "de nada, galera. Disponham", com um vídeo.