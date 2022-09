Rita Ora esquenta o último dia de Rock in Rio

Leia mais: Capa de chuva vira look principal no último dia de Rock in Rio





Completando 10 anos de carreira em 2022, a cantora Rita Ora agitou o Palco Mundo com hits próprios, covers a participação especial de Pabllo Vittar. A voz de “I will never let you down” foi uma das apostas do Rock in Rio para fechar o último dia de festival, neste domingo (11/9).Apesar do fim da chuva, o frio continuou na Cidade do Rock. Mas nada que Rita Ora não conseguisse mudar com uma sequência de sucessos.A cantora abriu o show com “Ritual” em um bodysuit com brilhos pratas e uma saia e um sutiã de strass pratas.Com muito carisma e sensualidade, ela engatou hits atrás de hits durante cerca de uma hora. Apesar de usar do autotune, a artista também cantou ao vivo e entregou vocais.O ponto alto foi a participação de Pabllo Vittar em “Amor de quenga”. Com look que combina com a Rita, a brasileira agitou a plateia. “Te amo. Vamos tomar uns drinks depois”, disse Ora assim que a Drag Queen saiu.Quando Pabllo saiu do palco, a plateia começou um coro de “Fora Bolsonaro”, mas a voz de “Your Song” não entendeu. Ela tinha perdido o ear piercing e precisou de ajuda da produção para colocar de volta no lugar.Neste espaço de tempo, a plateia gritou “Lula”. A artista tomou a atenção do público de volta com uma versão acústica de “Your Song”.Outro destaque foi o mix de “For you” com um cover de “Running Up that Hill”, da Kate Bush.