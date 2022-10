Quem é Márcia Sensitiva, vidente que prevê resultado das eleições 2022?

Márcia também é conhecida por suas frases motivacionais em programas de rádio e TV (foto: Reprodução)

Voa, cara, voa! Fenômeno da internet, Márcia Sensitiva caiu nas graças do público com suas frases emblemáticas e previsões do futuro. Mas, afinal, quem é Márcia?Filha e neta de médiuns, Márcia Fernandes nasceu na capital paulista. Com 70 anos, ela foi casada duas vezes, 15 anos em cada união. Hoje, ela mora em Alphaville, bairro nobre de São Paulo.

Leia mais: Veja previsão de Márcia Sensitiva sobre eleição para presidente

Ela é divorciada e tem dois filhos do primeiro casamento. Márcia estuda espiritualidade há 40 anos e é católica. Conhecida por suas frases motivacionais, ela é figura carimbada em programas de TV e rádio.

Leia mais: Outras previsões de Márcia Sensitiva: ela errou ou acertou?

Em agosto, Márcia revelou que está com um aneurisma cerebral. Segundo a sensitiva, porém, a causa da sua morte vai ser envenenamento com remédios.