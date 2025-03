Beatles batem ponto na agenda cultural de Belo Horizonte

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

• Sexta-feira (21/3)

Fim de semana começando com a certeza de boas gargalhadas no projeto Gongada Drag, nesta sexta, às 21h, no Cine Theatro Brasil (Praça Sete, Centro). Bruno Motta comanda a noite, que vai reunir Karina Karão, Kayete, Nayla Brizard, Dacota Monteiro e Anderson Profeta. O preço dos ingressos varia de R$ 30 a R$ 120, à venda na plataforma Eventim.

• Sábado (22/3)

A companhia mineira Toda Deseo apresenta neste sábado, às 20h, na Gruta (Rua Pitangui, 3.613, Horto), o espetáculo “Trilogia de traumas”. Dirigido por Rafael Bacelar, ele discute maternidade, exploração dos corpos e isolamento social, entre outros temas. A montagem é estruturada em três solos – “Conselheira”, “Cachorra” e “Spur” –, interpretados por Ju Abreu, Idylla Silmarovi e David Maurity. Os três atores levam para o palco as próprias vivências pessoais. Ingressos custam R$ 20 e podem ser adquiridos na plataforma Sympla. Pessoas trans, travestis e participantes de oficinas da Toda Deseo não pagam.

• Domingo (23/3)

Recém-aberta no Centro de Arte Popular (Rua Gonçalves Dias, 1.608, Lourdes), a exposição “Tradição em movimento” reúne trabalhos do coletivo mineiro 6+1, formado por Ângela Costa, Fátima Mirandda, Letícia Pinto, Liliane Coelho, Mônica Batitucci, Regina Moraes e Marcos Esteves. Boa opção para o passeio de domingo, a mostra explora interseções entre a arte popular e a arte contemporânea. Entrada franca, com visitação das 11h às 17h.

Exposição "Ancestral – Afro-Américas" é opção para a segunda-feira cultural, no CCBB Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press

• Segunda-feira (24/3)

A exposição “Ancestral: Afro-Américas”, programa obrigatório para quem gosta de arte, pode ser visitada segunda-feira, no terceiro andar do CCBB BH (Praça da Liberdade, 450, Funcionários). Nada menos de 130 obras estão distribuídas em três eixos: “Corpo”, “Sonho” e “Espaço”. Ana Beatriz Almeida e Renato Araújo da Silva assinam a curadoria. A direção artística é de Marcello Dantas. Entrada franca, com ingressos disponíveis na bilheteria do centro cultural.

• Terça-feira (25/3)

“Carmina Burana”, a famosa peça de Carl Orff, abre, na terça-feira, a temporada oficial deste ano da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, do Coral Lírico de MG e do Coral Infantojuvenil do Palácio das Artes. A regência é da maestra titular Ligia Amadio. O concerto terá três convidados especiais: o barítono Lício Bruno, o tenor Aníbal Mancini e a soprano Melina Peixoto. Sessões na terça e quarta-feira, às 20h, com ingressos a R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), à venda na plataforma Eventim.

A cantora Jéssica Gaspar faz show no Festival de Verão da UFMG, quarta-feira, na Praça de Serviços do Câmpus Pampulha Facebook/reprodução

• Quarta-feira (26/3)

A 19ª edição do Festival de Verão UFMG segue para a reta final. No câmpus da Pampulha, ao meio-dia, tem show de Jéssica Gaspar na quarta-feira, seguido, às 13h, por bate-papo com o escritor Leíner Hok. na Praça de Serviços. A programação é totalmente gratuita e segue até 28 de março nos equipamentos culturais da Universidade Federal de Minas Gerais (Centro Cultural, Conservatório e Espaço do Conhecimento), além do câmpus Pampulha (Avenida Antônio Carlos, 6.627) e da cidade de Tiradentes. A agenda completa pode ser conferida no Instagram (https://www.instagram.com/festival_ufmg/).

• Quinta-feira (27/3)

Os Fab 4 são sempre ótima opção para curtir a noite. Quando canções de John Lennon, George Harrison, Paul McCartney e Ringo Starrganham nova roupagem, a curtição é ainda melhor. A cantora Izza e o pianista Evan Megaro estarão à frente do projeto Beatles Jazz, quinta-feira, no Clube de Jazz Café com Letras (Rua Antônio de Albuquerque, 47, Savassi). Christiano Caldas (piano), Yan Vasconcellos (baixo) e Isac Couto (bateria) acompanharão a dupla. Primeiro set às 20h30, e segundo às 21h30. Ingressos: R$ 40 (área interna) e R$ 20 (área externa), à venda na plataforma Sympla.

