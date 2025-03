Sesiminas recebe o Microfestival de Música Contemporânea

Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.



Impulsionar a carreira de novos artistas da Música Popular Brasileira é o objetivo do festival O Corre, que será realizado desta sexta (21/3) a domingo (23/3), no Centro Cultural Sesiminas. Ao todo, oito artistas de Minas Gerais, Alagoas, Rio de Janeiro e Sergipe se apresentarão no evento.



Encabeçado por Octavio Cardozzo, músico e produtor conhecido na cena belo-horizontina pelo projeto Tranquilo e pelo empresariamento de diversos artistas, o festival surge para destacar a força da música autoral brasileira e seus jovens talentos. O line-up inclui João Menezes, o duo Nó, a banda Escadacima, Julia Guedes, Tori, Anna Pêgo, Antonio Leoni e Ítallo França.



Os artistas têm em comum a pouca idade (a maioria na casa dos 20 anos) e o desejo de se conectar com o público. Na curadoria, a programação de cada dia foi pensada para reunir estilos semelhantes.



“Muitos artistas me procuram, principalmente os de fora, perguntando sobre a oportunidade de tocar em Belo Horizonte. Então reuni todos esses artistas em um mesmo festival, porque todos acabam impulsionando o show de todos”, afirma o produtor e dono da agência Peleja Lab.



União

A abertura, hoje, fica por conta do duo mineiro Nó, formado pelos primos Caio Tavares e Rodrigo Leão, que divide o palco com o alagoano João Menezes. “É muito importante essa união entre os artistas. É uma galera nova, com fome, querendo mostrar seu som. Organizar um festival desse porte de forma colaborativa é muito legal”, comenta Rodrigo.



Pela primeira vez em Belo Horizonte e prestes a lançar seu primeiro disco, João Menezes promete um show repleto de inéditas. “Para mim, é incrível conhecer lugares através da música”, afirma.



No sábado, o indie domina o festival com os mineiros da banda Escadacima, Julia Guedes e a sergipana Tori. Julia e Tori se conheceram no Rio de Janeiro e criaram uma amizade marcada por trocas musicais. As duas farão participações especiais uma no show da outra, antecipando o que apresentarão juntas no próximo sábado (29/3), n’A Autêntica.



O domingo traz uma MPB com flertes com o pop, com a betinense Anna Pêgo, o alagoano Ítallo França e o carioca Antonio Leoni. Na estrada há mais de 10 anos, Ítallo ganhou projeção nacional com “Tarde no Walkiria”, seu terceiro disco.



“Minha sonoridade tem um pé na chamada nova MPB. Acho que o ponto forte do meu repertório é justamente o que vou trazer para o show em BH: a canção popular. São músicas fáceis de assimilar, com um discurso acessível, mas sem perder o vigor poético”, afirma o músico.



Durante o festival, cada artista terá uma música registrada com direção audiovisual de Caril e produção musical de Noah Haas. Os registros serão posteriormente lançados nas plataformas digitais. Segundo Cardozzo, o público que for ao Corre terá a oportunidade de conhecer músicas “inventivas” e “originais”. “É uma chance única de descobrir oito artistas de uma vez só e ter um panorama da cena de diferentes partes do país”, diz o produtor.



A expectativa da produção é que novas edições do festival sejam realizadas em breve. “Depois que anunciamos a primeira edição, muitos outros artistas nos procuraram para entender o projeto. Então a ideia é continuar.”



O CORRE FESTIVAL

Nesta sexta-feira (21/3) e sábado, às 20h, e domingo, às 18h, no Centro Cultural Sesiminas (Rua Padre Marinho, 60 - Santa Efigênia). Ingressos à venda no Sympla, a R$ 30 por dia ou R$ 80 o passaporte para os três dias.