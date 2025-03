Teatro: "O homem mais inteligente da história" desvenda a mente de Jesus

O protagonista do romance “O homem mais inteligente da história”, do escritor e professor brasileiro Augusto Cury, é interpretado por Daniel Satti em adaptação homônima que chega sábado (22/3) ao Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas. Na peça, Polo frequenta uma reunião da ONU, em Jerusalém, quando é desafiado por uma bancada de intelectuais a desvendar a psique de Jesus.

Escrito em 2016, o livro que inspirou a peça, dirigida por Ivan Parente e adaptada por Francis Helena Cozta, apresenta um estudioso cético que acredita que Jesus não passa de uma figura criada por um grupo de galileus que desejava se libertar do jugo de Tibério César, imperador romano que governou de 14 a 37 d.C.

“Enquanto neurocientista, Marco Polo, alter ego de Augusto Cury, se considera ateu e acredita apenas naquilo que a ciência pode provar. Sua vida e carreira foram construídas com base nisso”, afirma o ator Daniel Satti, que já participou de produções como o remake da novela “Carrossel”, do SBT/Alterosa, e o folhetim “Os dez mandamentos”, da Record. “Ao ser desafiado, Polo aceita a empreitada de estudar Jesus apenas pelo viés das ciências humanas, deixando questões religiosas de lado.”

Em cartaz há 4 anos, o espetáculo aborda os resultados da pesquisa de Marco Polo, que se debruçou sobre a figura de Jesus por mais de uma década e agora discute seus achados ao lado de cientistas e teólogos.

A peça intercala presente e passado, encenando passagens bíblicas e buscando apresentar o contexto histórico e social em que Jesus estava inserido. Doutora Sofia, interpretada pela atriz Priscilla Dieminger, assume o papel de neurocientista e namorada de Polo. Embora admire o trabalho do parceiro, cabe a ela incentivá-lo a evoluir no campo pessoal.

“A transformação é aspecto importante do texto. Assim, o protagonista também se afeta pela trajetória, pregações e influência de Cristo”, diz Satti. “O espetáculo mostra o quão importante é encontrar o sentido da vida, e que tal ideia pode ser única para cada ser humano.” O elenco é composto ainda pelos artistas Renan Rezende, Murilo Inforsato, Pietro Alonso e Letícia Navarro.



“O HOMEM MAIS INTELIGENTE DA HISTÓRIA”

De Augusto Cury e Francis Helena Cozta. Direção: Ivan Parente. Com Daniel Satti, Renan Rezende, Murilo Inforsato, Priscilla Dieminger, Pietro Alonso e Letícia Navarro. Neste sábado (22/3), às 20h, no Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas (R. da Bahia, 2.244, Lourdes). Ingressos à venda no Sympla. Plateia I: R$ 140 (inteira), R$ 70 (meia) e R$ 112 (solidário, mediante doação de um quilo de alimento não perecível); plateia 2: R$ 120 (inteira), R$ 60 (meia) e R$ 96 (solidário).



OUTROS ESPETÁCULOS

>>> “O AMANTE”

Escrito pelo dramaturgo inglês Harold Pinter, o espetáculo “O amante” aborda o cotidiano da vida conjugal. Dirigida por Luiz Otávio de Carvalho e estrelada por Lorena Jamarino, Ítalo Araújo e Samuel Maceno, a peça propõe olhar crítico acerca do comportamento humano. Sessões neste sábado (22/3), às 20h, e domingo (23/3), às 19h, no Complexo Cultural Funarte MG (Rua Januária, 68, Centro). Ingressos gratuitos com retirada no Sympla.



>>> “COMO A NOITE APARECEU”

A origem da noite, segundo a tradição tupi, é narrada em espetáculo que une teatro, música, poesia, bonecos e elementos da oralidade indígena. “Como a noite apareceu”, peça da Cia. Ventana de Teatro, resgata saberes ancestrais de forma lúdica para crianças. Escrita por Gustavo Sousa e dirigida por Lucas Emanuel, a montagem chega ao Teatro de Bolso do Sesc Palladium (R. Rio de Janeiro, 1046 – Centro) neste sábado (22/3), às 17h e 19h, e domingo (23), às 17h. Ingressos a R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia) à venda no Sympla e na bilheteria local.



*Estagiária sob supervisão do editor Enio Greco