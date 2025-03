"Monstras": um desabafo sobre o etarismo feminino

Durante os primeiros anos da caça às bruxas na Inquisição, as mulheres mais velhas se tornaram os principais alvos, devido à sua experiência e ao seu conhecimento – características consideradas perigosas para a Igreja Católica. Depois desse período, diferentes produções culturais reforçaram a vilanização, consolidando a imagem negativa dessas mulheres.

Na busca por reverter a arcaica narrativa, as artistas Cynthia Paulino, Marta Neves e Neise Neves criaram o espetáculo “Monstras”, que será apresentado em sessão única no sábado (22/3), às 20h, no Teatro Marília. A trilha sonora é de Neise e o texto é assinado por Marta.

A partir do título, a peça cria, em um misto de bom humor e ameaça, uma nova percepção para os comentários depreciativos que as artistas recebem. “Ser bruxa, medusa ou dragão, é sempre considerado um insulto, mas estamos falando de um poder ancestral. A mulher, quanto mais velha é, mais conhece a potência do fogo que tem. E nós estamos aqui para queimar. Então, é bom não brincar com as ‘monstras’”, provoca Cynthia Paulino.

Cynthia, 55 anos, Marta, 60, e Neise, 52, são três amigas que experienciam de forma semelhante o etarismo, percebendo-se relegadas socialmente, apesar de estarem na meia-idade. Como artistas, tiveram o que chamam de “encontro performático”, no qual transformaram angústias em arte.

Desde os 30 anos, elas já notavam as mudanças de tratamento, que as ridicularizava e condenava. Dentre as frustrações, reparavam como os homens, mesmo os que envelheciam como elas, não sofriam o mesmo peso da crítica.

“Eu vejo o Brasil como um país extremamente preconceituoso com a velhice, especialmente a feminina. Os homens costumam envelhecer e ser chamados de ‘lindos’, ‘gostosos’ e ‘impecáveis’. Mas, no âmbito mundial, isso também acontece. O Mick Jagger, por exemplo, é visto como maravilhoso. Agora, a Madonna é vista como ridícula. Ele pode sensualizar no palco, mas ela não”, comenta Marta Neves.

Menopausa

Apesar de o espetáculo ter ganhado vida após a união entre as amigas e a fusão de suas vivências, o ponto de partida na verdade foi outro. Cynthia Paulino lembra que, quando mais jovem, não ouvia sua mãe ou avó falando sobre a menopausa, e isso sempre a incomodou.

Para a artista, a exclusão de temas importantes como esse do debate público prejudica a qualidade de vida das mulheres. Assim, “Monstras” surge também como uma reivindicação da vida.

“Essa discussão é para que as mulheres se despertem, sem cair em um clichê vazio. É importante aceitar esse momento de envelhecimento sem se importar com o que o mundo está achando. Porque esse é o caminho da vida: ou a gente envelhece, ou a gente morre. Vai ser o mesmo para todo mundo. Então, que bom que estamos vivas e podendo experimentar o que é ter essa idade”, conclui Cynthia.



“MONSTRAS”



Com Cynthia Paulino, Marta Neves e Neise Neves. Apresentação única neste sábado (22/3), às 20h, no Teatro Marília (Av. Prof. Alfredo Balena, 586, Santa Efigênia). Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia), à venda na plataforma Sympla e na bilheteria do teatro.

*Estagiária sob supervisão do editor Enio Greco