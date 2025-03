Mostra na capital mineira discute a obra da atriz e diretora Helena Ignez

A diretora e atriz Helena Ignez, de 82 anos, ganha em BH a primeira retrospectiva integral de seu trabalho como cineasta. “A mulher da luz própria” exibirá todos os filmes comandados por ela, acompanhados por produções em que atuou e outras que marcaram sua trajetória. A artista baiana foi casada e parceira de Glauber Rocha (1939-1981) e Rogério Sganzerla (1946-2004), nomes fundamentais do cinema brasileiro.

A mostra começa nesta quinta-feira (20/3) e vai até 4 de abril, no Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244, Lourdes), com ingressos gratuitos, distribuídos uma hora antes de cada sessão. A curadoria é de Samuel Marotta e Ewerton Belico.

Nesta quinta-feira (20/3), às 18h20, será exibido “A mulher da luz própria”, documentário de Sinai Sganzerla sobre sua mãe. Estarão presentes Helena Ignez e as filhas, Sinai e Djin Sganzerla, além dos curadores Ewerton Belico e Samuel Marotta. Os filmes programados para amanhã são: “A mulher de todos”, de Rogério Sganzela, às 16h; “Ossos” e “Ralé”, de Helena Ignez, às 18h20; e “O mel é mais doce que o sangue”, de André Guerreiro Lopes, às 20h30.

No sábado (22/3), às 16h, tem roda de conversa com Helena Ignez, Cláudia Mesquita e Carla Maria. Às 18h20, vai passar “Nascido para matar”, de Stanley Kubrick. Às 20h30, será a vez de “Fogo baixo”, “Alto astral” e “A moça do calendário”, dirigidos/com a homenageada. A programação completa pode ser obtida no site do centro cultural.