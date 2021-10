Livro analisa as performances mais radicais de Helena Ignez no cinema

Helena Ignez em cena do longa "Carnaval na lama", de 1970, época em que a produtora Belair atuou de forma independente de estúdios e distribuidoras (foto: Fotos: Edições Sesc/Divulgação )





A atriz Helena Ignez, de 82 anos, perambulou nas últimas semanas por vários cantos de São Paulo, na pele de uma andarilha, para as filmagens de “L.O.R.C.A.”, híbrido de cinema e teatro on-line, que deverá ser lançado no mês que vem.





Essa relação espontânea de público e intérpretes faz parte do conceito de corpos societais, método estético empregado pelos cineastas Rogério Sganzerla e Júlio Bressane na maioria dos filmes da Belair, produtora fundada pelos dois em parceria com Helena, que, no início dos anos de 1970, realizou títulos fundamentais do cinema alternativo brasileiro.









A atriz na pele da personagem Sônia Silke em %u201CCopacabana mon amour%u201D (1970)

Esse período é o foco do livro “Helena Ignez: Atriz experimental”, escrito pelos professores e pesquisadores Pedro Guimarães e Sandro de Oliveira, que analisa a trajetória da artista como coautora das personagens em longas como “A mulher de todos”, “Copacabana, mon amour”, “Família do barulho” e “Sem essa, Aranha” e referência de interpretação moderna no cinema nacional.





PERFORMANCE





O livro terá lançamento no próximo dia 30, na 45ª Mostra Internacional de Cinema, com sessão de autógrafos na qual Helena estará presente.





Da tríade Bressane-Sganzerla-Ignez resultaram obras que dispensavam o naturalismo a favor da performance, em que a invenção, as expressões dos atores e as imagens captadas pela lente se sobrepunham aos diálogos do roteiro.











"A Belair desencaretou o cinema brasileiro, fizemos filmes envolvidos com a vida das pessoas e pregávamos a necessidade de estabelecer uma comunicação com os outros", afirma Helena.





O livro faz jus ao título que Helena carrega nas últimas cinco décadas, o de atriz experimental. É o rótulo mais duradouro e aceito com relativa tranquilidade por essa baiana de descendência aristocrática, que veio ao mundo em uma família quase falida e bateu pé para firmar a personalidade forte.





O teatro logo a afastou do curso de direito tão festejado pelos pais, e um casamento precoce com o cineasta Glauber Rocha (1939-1981) selou o destino de artista e mulher libertária. "Eu tinha uma filha ainda bebê, a Paloma, me entreguei a uma nova paixão que logo acabou e, aos 23 anos, desquitada, precisei virar uma mesa pesada, que me deixou cicatrizes por muito tempo", relembra ela sobre a separação de Glauber.





No Rio de Janeiro, a atriz – que estreara no curta “Pátio”, de Glauber – despontou em filmes como “O assalto ao trem pagador”, “O grito da terra” e “O padre e a moça”. "Faço parte da primeira geração de mulheres que ganhou o direito de existir, talvez eu seja a cabeça dessa turma, que contou ainda com Adriana Prieto, Leila Diniz, Isabel Ribeiro, Betty Faria", diz ela, que ficou conhecida como a musa do Cinema Novo.





A televisão, nos primórdios da consolidação, também alcançou Helena, que apresentou programas, foi entrevistadora e se testou rapidamente em novelas. "Logo vi que aquele mundo não era para mim, ainda mais depois que a Globo veio e desmontou a história das outras emissoras, assimilando todos os méritos para ela."









“Helena Ignez – Atriz experimental”

.Pedro Guimarães e Sandro de Oliveira

.Edições Sesc (232 págs.)

.R$ 45





















O projeto do diretor André Guerreiro Lopes, inspirado em poemas do espanhol Federico García Lorca, teve cenas rodadas na Avenida Paulista, na Praça da Sé e na Vila Brasilândia e, em meio aos outros atores, como Djin Sganzerla, Michele Matalon e Samuel Kavalerski, figuram transeuntes em interações registradas pelas câmeras, em um limite tênue entre a performance e o documentário.