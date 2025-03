Trio Caipira Paulista traz seu repertório 'raiz' ao Centro Lagoa do Nado

Criado pelo músico mineiro Wilson Dias, o projeto Viola de Feira chega à oitava edição, trazendo à capital Levi Ramiro e Trio Caipira Paulista. O show será realizado neste domingo (23/3), às 11h, no Centro de Referência da Cultura Popular e Tradicional Lagoa do Nado, na região da Pampulha.

Levi Ramiro, além de violeiro e compositor, é artesão e se especializou em produzir viola, cavaquinho e contrabaixo de cabaças. Ele chega a BH com Manu Saggioro, cantora, compositora e instrumentista, e Daísa Munhoz, cantora, compositora e produtora musical.

Manu já gravou com a mineira Déa Trancoso. Daísa lançou nove álbuns como vocalista das bandas Vandrova, Soulspell e Twilight Aura.

O repertório domingueiro será “raiz”. Vai de “Tristeza do jeca” e “Chico Mineiro” a “Chalana” e “Índia”. Levi conta que seu propósito é também destacar compositores da região de Bauru, no interior paulista, de onde ele vem.

“Temos a Manu, cujo tio-avô é o Paiozinho, que compôs muitas músicas caipiras. Já a Daísa é filha de João Luiz, que trabalhou por muito tempo na música caipira, ainda na época do vinil”, afirma.

Madrinha

O paulista vai se apresentar sozinho e depois com as duas cantoras. “Queremos aproveitar o aniversário da nossa madrinha Inezita Barroso (1925-2015) para lembrá-la”, adianta.

Estrela da música caipira e mulher à frente de seu tempo, Inezita faria 100 anos no dia 4 de março. Além de cantora e atriz, ela desenvolveu trabalho importante na área de foclore, foi instrumentista e apresentadora de rádio e TV. Inezita fez muito sucesso com “Moda da pinga”, aquela canção da “co'a marvada pinga é que eu me atrapaio”.

Levi Ramiro começou tocando violão e depois passou para a viola. Conviveu com Dércio Marques (1947-2012), Doroty Marques e Vital Farias, que morreu em fevereiro deste ano.

“São nossos mestres, a nossa referência musical. Apresentei muito desse repertório para a Manu”, diz. “Somos muito próximos da tradição da cultura popular, por isso a gente é amigo de feras como Wilson Dias, Pereira da Viola, Gustavo Guimarães e Chico Lobo, entre outros.”

O músico tem laços com Minas Gerais. “Sou um paulista quase mineiro, pois a minha companheira é do Sul de Minas. O parceiro e poeta João Evangelista Rodrigues até escreveu um texto no meu disco 'Capiau', dizendo que sou o paulista mais mineiro que ele conhece.”

Levi está terminando um álbum autoral, que já está masterizado e sairá em vinil ainda este ano. “É um disco sobre a chuva. Todas as músicas falam sobre ela. Vai se chamar 'Amanaci', o nome da deusa das chuvas”, afirma.

VIOLA DE FEIRA



Com Levi Ramiro e Trio Caipira Paulista. Domingo (23/3), às 11h, no Centro de Referência da Cultura Popular e Tradicional Lagoa do Nado (Rua Ministro Hermenegildo de Barros, 904, Itapoã). Acesso gratuito.

OUTRAS ATRAÇÕES

>>> BÁRBARA PENIDO

A cantora e compositora Bárbara Penido apresenta o show “Potência mulher” nesta sexta-feira (21/3), às 19h, no Teatro de Câmara do Cine Theatro Brasil (Praça Sete, Centro).Vocalista do Bloco and Roll, ela estará acompanhada por Letícia Damaris (guitarra), Bê Tyburimbá (baixo), Dini Pataro (teclados) e Gisele Caetano (bateria). O repertório traz canções autorais e sucessos de Rita Lee, Pitty, Fernanda Takai, Cássia Eller, Adriana Calcanhotto e Baby do Brasil. Ingressos: R$ 20, à venda na bilheteria da casa e na plataforma Eventim.



>>> ROXETTE UK

Sucessos da dupla sueca Roxette, como “Listen to your heat” e“It must have been love”, serão relembrados pelo grupo cover britânico Roxette UK, atração desta sexta (21/3), às 21h, no BeFly Minascentro (Av. Augusto de Lima, 785, Centro). Inteiras custam R$ 300 (setor 1) e R$ 220 (setor 2), com meia na forma da lei, à venda na plataforma Sympla.



>>> ROCK NO PRADO

A School Band abre o show da Usina nesta sexta (21/3), a partir das 19h, na Chopperhead Garage (Rua Cássia, 26, Prado).



>>> BLOCO ENCANTADO

A quaresma chegou, mas a folia continua. Domingo (23/3), a partir das 15h, o Bloco Encantado faz cortejo no Centro, entre Rua Aarão Reis e Viaduto Santa Tereza. Às 17h30, tem show de Cici Floresta, Couro Encantado e DJ Yuga. Acesso gratuito.