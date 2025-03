Álbum 'Novo mundo' traz parcerias de Arnaldo Antunes com David Byrne

“Novo mundo” é um álbum que traz um pacote de boas novidades para os fãs de Arnaldo Antunes. Ele volta a reunir uma banda para acompanhá-lo, apresenta uma safra de canções em formato pop e com um uso inventivo de sintetizadores, como nunca na carreira, e traz em duas faixas uma parceria valiosa: canta com David Byrne. Não é pouca coisa para um álbum só.

Depois de praticamente passar quatro anos trabalhando com o pianista Vitor Araújo, a opção pelo “modo banda” inevitavelmente iria trazer algo completamente novo ou talvez um resgate de seu passado mais, digamos, rock’n’roll. E o resultado é a mistura das duas coisas.



Os eleitos para essa nova fase são velhos colegas de palco e estúdio: Vitor Araújo nos teclados, Betão Aguiar no baixo, Kiko Dinucci nas guitarras e efeitos eletrônicos, e Pupillo, que, além de cuidar de bateria, percussão e programações, assume a produção do álbum.

Clima de Titãs

Uma banda da pesada, que provavelmente deve proporcionar a Antunes a chance de continuar um pouco no clima da consagradora e recente turnê de reunião dos Titãs em grandes arenas. E é fácil perceber algo titânico nas faixas.

A música que dá título é a primeira a tocar, e há estranheza. O novo mundo da letra remete a desolação, que compõe clima um tanto tétrico com a música marcada por sons sintetizados.O rapper Vandal participa e há a citação de sua “mundanoh”.

Mas em seguida vem “O amor é a droga mais forte”, e o Antunes dos versos enxutos e certeiros dá as caras com “O destino faz sua parte/ fora isso só mesmo a sorte/ mais que isso só mesmo a morte”. É o artista usando suas ferramentas habituais para fazer coisas novas.

“É primeiro de janeiro”, um dos pontos altos do disco, tem a típica arnaldice de uma letra singela que fala de sentimentos recorrendo a ações triviais: “Joga fora a roupa que não cabe mais/ é primeiro de janeiro / tira a máscara da cara e fica em paz/ com seu rosto verdadeiro”. Esse mesmo clima “para cima” aparece em “Pra não falar mal”, canção em que Antunes divide os vocais com Ana Frango Elétrico.

Letras bilíngues

É bom destacar logo a parceria que mais surpreende, apesar de na essência fazer todo o sentido.

Antunes tem dois duetos com David Byrne. São letras bilíngues, em “Body corpo!” e “Não dá pra ficar parado aí na porta”. São canções de levada percussiva, de autoria creditada aos dois artistas. Ótimas faixas, que devem funcionar muito bem no palco.

“Tire o seu passado da frente” volta sem escalas aos anos 1980. Rock acelerado com o teclado sendo martelado sem parar. Mas a viagem nostálgica é interrompida a partir da metade da faixa, quando a melodia é substituída por percussão e vocais guturais. Entraria sem sustos nos melhores álbuns dos Titãs.

O repertório traz um tipo de canção recorrente no trabalho do compositor, que é feita com versos muito curtos. Como nas românticas “Acordarei” e “Para brincar”, com aquele filtro juvenil de Antunes para falar sobre amor, e “Viu, mãe?”, parceria com Erasmo Carlos que radicaliza na opção de ter apenas uma palavra em cada verso.

Outra bela música de versos enxutos é uma das parcerias mais familiares no trabalho de Antunes. Ele e Marisa Monte cantam “Sou só”, uma balada impecável. E a delicadeza da canção só se acentua ao ganhar um arranjo com violinos, viola e cello. Mais Tribalistas impossível.



“NOVO MUNDO”

• Álbum de Arnaldo Antunes

• 12 faixas

• Selo Risco

• Disponível nas plataformas