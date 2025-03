Clara Nunes é tema de visita guiada no Museu da Moda

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

O Museu da Moda (Mumo) promove sábado, às 14h, visita mediada à exposição “Clara Nunes – Eu sou a tal mineira”, como parte da programação especial do Mês da Mulher. Por meio do acervo precioso de figurinos meticulosamente preservados, a mostra oferece ao público uma experiência imersiva na trajetória da cantora, que morreu aos 40 anos, vítima de choque anafilático. No mesmo dia, às 15h, será realizada oficina de estamparia natural em lenço, tendo como matéria-prima as flores e folhas da estação trabalhadas com a técnica de impressão natural. O Mumo fica na Rua da Bahia, 1.149, Centro.



• “AS MONSTRAS”

Elas estão de volta. Cynthia Paulino, Marta Neves e Neise Neves fazem única apresentação do espetáculo tragicômico “As monstras”, sábado, às 20h, no Teatro Marília (Avenida Professor Alfredo Balena, 586, Santa Efigênia). O projeto nasceu no encerramento da última edição do FIT BH. Cynthia convidou Marta e Neise, “cinquentonas e sexagenárias desaforadas que pudessem alinhar forças comigo em cena”. O espetáculo tem textos, direção, figurino e atuação de Cynthia Paulino, Marta Neves e Neise Neves. Roteiro de Cynthia Paulino e trilha sonora de Neise Neves.

• BISAVÔ DE JK

Petr Polakovic, fundador e diretor do Museu dos Compatriotas Emigrantes para o Brasil, é o convidado do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais para a palestra “História do imigrante boêmio João Nepomuceno Kubitschek, bisavô do presidente JK”. O encontro, aberto ao público, está marcado para sábado, às 10h, na sede da entidade.

Rafael Araújo, curador do festival Viva a Praça Sete, com Sandra Fagundes, gerente do Cine Theatro Brasil, Eliane Parreiras, secretária de Cultura de BH, e Nadim Donato, presidente do Sistema Fecomércio MG Eduardo Galetto/ Divulgação



• FESTIVAL

A Praça Sete tem um festival para chamar de seu. Foi lançada no Cine Theatro Brasil a primeira edição do Viva a Praça Sete, marcada para 25 e 27 de abril, nos conjuntos das avenidas Amazonas e Afonso Pena e no quarteirão fechado da Rua Carijós, no Centro. Na programação, shows, teatro, dança, circo, performances e arte urbana, entre outras atrações para todas as idades, divididas entre os palcos Sesc, Carijós e Arte Urbana. A agenda vai ocupar também o Cine Theatro Brasil, o Sesc Centro de Atendimento ao Turista – Mercado das Flores e demais prédios da região.

“A Praça Sete é o coração de Belo Horizonte, diversa, cheia de núcleos, de filhos, de novidades, de eventos extraordinários e da vida comum. É aqui que a vida do belo-horizontino acontece. É a história da cidade sendo escrita todos os dias. Uma praça tão importante e especial para a nossa cidade pede uma reverência à altura, em forma de festa”, disse o curador do projeto, Rafael Araújo.



• CINE + 10

O comércio da Praça Sete também dará show. Em iniciativa do Sistema Fecomércio MG, Sesc, Senac e sindicatos empresariais, as lojas se mobilizarão para decorar vitrines com o tema do festival e integrar ações estratégicas voltadas para os clientes. Outra iniciativa serão as palestras e workshops sobre técnicas de vendas vinculadas à história e à identidade da Praça Sete, oferecidas pelo Senac-MG.

O festival Viva a Praça Sete é a continuação do Cine+10, que ocorreu em 2023 em comemoração aos 10 anos do Cine Theatro Brasil. O evento contou com mais de 50 atrações gratuitas, que atraíram cerca de 40 mil pessoas. Em 2025, o evento segue reafirmando a profunda conexão da Praça Sete com a população de BH.

