Belo Horizonte será cenário de série que será exibida no Canal Brasil

Os diretores Gabriel Martins (“Marte um”), Maurilio Martins ("No coração do mundo") e André Novais Oliveira ("O dia que te conheci") se preparam para as filmagens do novo projeto: a série “O Natal dos Silva”. Com locações em Belo Horizonte e estreia no Canal Brasil prevista para dezembro de 2025, a ficção terá as filmagens iniciadas em 24 de março, com produção da Filmes de Plástico. O elenco é formado por Rejane Faria (“Marte um”), atriz mineira que também estará no elenco do remake da novela "Vale tudo", além de Robert Frank, Carlos Francisco, Marisa Revert, Italo Laureano e Leo Gordo. A história acompanha o primeiro Natal da família Silva após a morte da matriarca Zelina, que deixa para trás seis filhos. Bel, a filha mais velha, tomou para si a missão de realizar o Natal. Luciano, um dos filhos de Bel, namora Lin, uma mulher trans. Será a primeira vez que ele a apresentará e anunciará a intenção de se casarem. Em paralelo, o terreno da casa está sendo sondado por uma empreiteira que quer construir um pequeno prédio residencial, mas Bel não quer vendê-la.



• AGENDA

A diretora Rosane Svartman, a atriz Suzana Pires e a produtora Clélia Bessa são presenças confirmadas na pré-estreia do filme “Câncer com ascendente em virgem”, quarta-feira (19/3), no Ponteio



• ESTANDARTES

Sandra Bianchi, responsável pelos estandartes São Pedro e São Francisco na exposição “Arte gravada: acervo do MAP na Casa Fiat de Cultura”, e o historiador Guto Borges participam hoje (18/3), às 19h30, na Casa Fiat, de bate papo sobre o estandarte como ícone cultural mineiro. O acesso é gratuito mediante inscrição pela Sympla.



• EM IPATINGA

Até 25 de maio, a exposição “Anne Frank – Uma história para hoje” poderá ser visitada na Galeria de Arte do Centro Cultural Usiminas, em Ipatinga. Realizada pelo Instituto Usiminas em parceria com o Instituto Plataforma Brasil (IPB) e com patrocínio da Usiminas via Lei Federal de Incentivo à Cultura, a exposição é gratuita.



• DIVINAS CONVERSAS

O poeta e crítico literário Sérgio Alcides abre a temporada de 2025 do projeto Divinas conversas, quinta-feira (27/3), às 19h30, na Fundação Torino. Em pauta, a poesia, a vida e o pensamento da poetisa Cecília Meireles. O acadêmico Rogério Faria Tavares fará a mediação.



• GASTRONOMIA

A trajetória de um dos mais importantes empresários do setor de restaurantes do país, Eurico Cunha, será contada no livro “Não precisa acender a luz”. Eurico Cunha, cego desde os seis anos, chegou a ter mais de 50 casas e seus restaurantes foram os primeiros a receber estrela Michelin no país. Teve como sócios e parceiros os maiores nomes da gastronomia, como Claude Troigos, Dânio Braga, Felipe Bronze e Silvana Bianchi. Quando Fidel Castro decidiu que o governo de Cuba deveria fazer investimentos diretos fora da ilha, abriu o Restaurante La Isla, na Zona Sul do Rio, junto com Eurico. Escrito pelo jornalista Mauro Ventura a partir de longos depoimentos de Eurico, o livro mostra seu lado empreendedor, mas também sua forte atuação para inclusão e equidade. A obra será lançada em abril, pela editora Tinta Negra.

