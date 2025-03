Empresário da noite abre sua 13ª casa em 12º endereço em BH

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Ele está de volta. Doze anos depois de fechar seu bar em Santa Tereza, Paco Pigalle finaliza as obras do novo empreendimento em BH, o 13º de sua carreira. “Ele deveria abrir logo após o carnaval, mas todas as obras atrasam”, pondera. Tudo estará pronto em três semanas, no máximo. Um dos nomes mais importantes da noite na capital mineira, Paco confessa que o cansaço o fez fechar o bar às vésperas do Natal de 2013. Diz que buscou outras alternativas, como tocar em estabelecimentos dos outros. Pensou até em importar joias de prata criadas por mulheres tuaregues, mas desistiu por causa de normas de importação “muito duras”, segundo ele. “Não tem como, o meu caminho é a noite”, garante.



Paco promete continuar fazendo bonito, afirmando que o novo bar será o melhor de todos que já comandou. Fica na Avenida Francisco Sá, 126, esquina com Rua Platina, no Prado. Define o espaço como “um concentrado” de todas as casas que abriu. “Voltaremos a trabalhar com os petiscos especiais do Pigalle”, adianta. Com relação ao funcionamento, diz que as sextas-feiras e sábados, das 22h às 4h, serão dos jovens. “Mas as quartas e quintas-feiras serão dos 'pigarossauros', aqueles que frequentaram o Pigalle em outro milênio, até 1999. Aquela galera para quem meia-noite não é o início, mas o fim da festa”, diz ele, com bom humor e pé na realidade.





Paco cita as vantagens de frequentar a balada mais cedo. “A galera evita o trânsito, evita a academia, porque vai transpirar na pista de dança, e não tem de pagar psicólogo, porque vai conversar e ter momentitos de alegria, aproveitarndo para jantar o crepe especial do Francette ou do Pigalle.

Pode voltar para casa antes da meia-noite, tomar uma chuveirada e dormir”, diz.



A empresária Dayhana Nicoleti receberá a Medalha Sarah Kubitschek, outorgada pelo Servas, em solenidade marcada para 26 de março. A presidente Christiana Renault entregará a condecoração a mulheres que contribuíram para a promoção do bem-estar social, o combate à pobreza e a proteção de populações vulneráveis de Minas Gerais. Dayana Nicoleti coordena a Feira de Malhas de Tricô do Sul de Minas, que terá nova edição em 9 de maio, no Minascentro, em BH. O evento doa cerca de 2 mil agasalhos a entidades filantrópicas assistidas pelo Servas.

A 5ª Feira Literária Internacional de Tiradentes faz homenagem às mulheres, dando continuidade ao tema da primeira etapa, “Mulheres de prosas e versos”, realizada em novembro de 2024. Entre 9 e 13 de abril, está confirmada a participação de Ana Maria Machado e Milton Hatoum, da atriz Heloísa Périssé, lançando o livro “Cheia de graça”, e da cantora Zélia Duncan, que participará de mesa com o poeta e professor carioca Eucanaã Ferraz. A feira vai ocupar o Centro Cultural Yves Alves, o Espaço Cultural Aimorés e o Largo das Mercês, no Centro Histórico de Tiradentes.

