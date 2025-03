Exposições ganham destaque na agenda cultural de BH

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

• Sexta-feira (14/3)



A semana começa no ritmo de Etta James, Nina Simone, Aretha Franklin e Whitney Houston no projeto Queens of Soul. Hoje, no Mina Jazz Bar (Avenida Álvares Cabral, 17, Centro), vão se apresentar Nina Guimarães (voz), Rafael Canielo (bateria), Eneias Xavier (contrabaixo) e Irio Júnior (piano). No repertório, só clássicos: “I will always love you”, “Valerie”, “At last” e “I say a little prayer for you”. O couvert varia de R$ 375, para mesa de cinco pessoas, a R$ 75, para um lugar no balcão. Entradas devem ser adquiridas na plataforma Sympla, que cobra taxa de 10%.



• Sábado (15/3)



Recém-aberta, a mostra “Flávio Cerqueira – Um escultor de significados”, com entrada franca, é boa opção de passeio em família. Com curadoria de Lilia Schwarcz, a exposição reúne 40 obras produzidas ao longo dos 15 anos de carreira do artista. Em cartaz no CCBB BH (Praça da Liberdade, 450, Funcionários), aberto das 10h às 22h. A maioria dasa esculturas é exibida pela primeira vez em BH.



• Domingo (16/3)



“Quimera”, a primeira individual de Paulo Agi, despede-se domingo da Casa Fiat (Praça da Liberdade, 10, Funcionários). Última oportunidade para admirar pinturas que propõem uma reflexão sobre a relação entre o homem e a natureza. Destacam-se a fauna do cerrado, do Pantanal e dos campos rupestres, além de biomas característicos de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Entrada franca.

Peça 'Nebulosa de Baco', com Rosana Stavis e Helena de Jorge Portela, é inspirada na obra de Pirandello James Click/Divulgação



• Segunda-feira (17/3)



O teatro abre a programação da semana. “Nebulosa de Baco” é atração no CCBB BH (Praça da Liberdade, 450, Funcionários). A montagem da Cia. Stavis-Damaceno, a mesma de “A aforista”, que fez grande sucesso no mesmo espaço, é inspirada na obra de Luigi Pirandello. Em cena, o drama da atriz que não consegue chorar em meio ao ensaio de peça que aborda a relação pai e filha. Sessão às 20h, com ingressos a R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), na bilheteria da casa.



• Terça-feira (18/3)



Carolina Serdeira é atração de terça no palco do Clube de Jazz do Café com Letras (Rua Antônio de Albuquerque, 47, Savassi). O show é homenagem ao aniversário de 80 anos de Elis Regina (1945-1982). A cantora estará acompanhada por Christiano Caldas (piano), Samy Erick (violão), Rafael de Sousa (baixo acústico) e Gladston Vieiraa (bateria). No repertório, “Atrás da porta”, “Como nossos pais”, “Ladeira da Preguiça” e Águas de março”. O primeiro set está marcado para as 20h, o segundo para as 21h30. Ingressos: R$ 30 (área interna) e R$ 15 (área externa).



• Quarta-feira (19/3)



Para quem admira ópera, tem sessão única de “Suor Angelica”, quarta-feira, no Grande Teatro Cemig Palácio das Artes (Avenida Afonso Pena, 1.537, Centro). Composta por Puccini em 1918, conta a história da Irmã Angélica, jovem de família nobre forçada a viver no convento ao se tornar mãe solteira. No palco, Orquestra e Coro Virtuosi, com direção cênica de Henrique Passini e regência do maestro André Brant. O elenco reúne a soprano Deborah Burgarelli (Irmã Angélica), o contralto masculino Sérgio Anders (Tia Princesa), a soprano Ariádna Fernandes (Irmã Genoveva) e 10 cantoras. Ingressos a partir de R$ 30, que podem ser adquiridos na plataforma Eventim.

Elis Regina, que faria 80 anos em 17 de março, ganha homenagem em BH da cantora mineira Carol Serdeira Elis Regina/Arquivo O Cruzeiro/EM/1969



• Quinta-feira (20/3)



A programação do Jardim Musical, na Casa Belloni (Avenida João Pinheiro, 287), retorna em clima de festa. Quinta-feira, para comemorar seus 70 anos de idade e 56 de carreira, Sérgio Moreira fará show com Alexandre Lopes (guitarra e violão) e Rogério Delayon (violão, bandolim, guitarra), além dos pianistas Clóvis Aguiar e Túlio Mourão. O homenageado da noite vai interpretar canções de sua autoria, como “Avenida Amazonas”, “Cafuzo”, “Lajedo negro”, “Cara metade” e “Oriente/ Necessidades” (esta última, parceria com Kiko Ferreira), entre outras músicas. Ingressos: R$ 60, na plataforma Sympla.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.