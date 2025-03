Chef mineira prepara cardápio para a despedida do verão

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Ninguém suporta mais o verão com esse calor senegalês. Por isso, cai como uma luva o jantar que Agnes Farkasvolgyi prepara para 19 de março, na Casa Agnes, no Bairro Santo Antônio. O menu será inspirado em sabores frescos e técnicas refinadas. Como aperitivo, sopa fria de melão com presunto parma. Na entrada, lobster Rice Roll à moda tailandesa. Prato principal: sushi de Denver Steak, arroz negro e espuma de manteiga. A sobremesa trará frutas, chocolate e ervas. O jantar marca também o início do calendário de aulas e eventos organizados por Agnes Farkasvolgyi.



• GAMBIARRA



Sabrina Sedlmayer, professora da Faculdade de Letras da UFMG e presidente da Associação Internacional de Lusitanistas, marcou para sábado (15/3), às 11h, na Livraria Quixote, o lançamento do livro “Quem não tem cão caça com gato – Estudando a gambiarra”. A autora estuda o assunto há mais de 15 anos. Seu livro é uma espécie de revisão da gambiarra nas artes, literatura e cultura brasileira, a começar pelo título “Quem não tem cão caça com gato”, nome escolhido por Lina Bo Bardi, uma das arquitetas de maior expressão do Brasil, para a primeira exposição de artesanato no Masp. Porém, o nome foi vetado e acabou ficando “A mão do povo brasileiro”. “Quis fazer uma reparação, afinal a gambiarra faz parte da identidade do povo brasileiro”, afirma Sabrina Sedlmayer.



• AGENDA



Depois do sucesso da primeira apresentação do show “Beatles na Esquina – Nos trilhos da canção”, o espetáculo ganha nova sessão em 30 de março, no Palácio das Artes. Desta vez, Roberta Campos vai dividir os vocais com Daniel Lima. A direção musical é de Rodrigo Rios, que assume a bateria. Também subirão ao palco Adriano Campagnani (baixo), Augusto Nogueira (guitarra e violão), Gustavo Figueiredo (piano elétrico e acordeom), Luadson Constancio (teclados), Ricardo Cheib, Fabiane Alcântara, Alice Gonçalves e Vinícius Motta (percussão e backing vocals). Em abril, o show será apresentado em São Paulo, no Teatro Liberdade.



• “MARAVILHA”



Obras do fotógrafo e artista plástico espanhol José Manuel Ballester estarão expostas a partir de sexta-feira (14/3), na Casa do Baile, na Pampulha. Com curadoria de Juan Manuel Bonet, “Maravilha” reúne fotografias feitas a partir de 2007 em São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Brasília. A exposição é resultado da parceria do Instituto Cervantes com a Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e da Fundação Municipal de Cultura.



• EM CURITIBA



A 33ª edição do Festival de Curitiba, o evento mais longevo das artes cênicas no Brasil, vai de 24 de março a 6 de abril, na capital do Paraná. De Minas Gerais estão confirmados os espetáculos “Corpo, preto, surdo: nós estamos aqui”, de Belo Horizonte, na Mostra Surda de Teatro; “Scarlet”, “Dois perdidos numa noite fria”, “Minas impura”, “Terras sem acalanto”, de Juiz de Fora e São João del-Rei; “A melhor idade” e “Carta ao meu corpo”, de Poços de Caldas – todos na Mostra Fringe.

